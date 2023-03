P. L.;

2023-03-15 20:28:00

Mintha ellustult volna a fideszes sajtó, tavaly legalábbis csak legkevesebb 29 alkalommal mondta ki a bíróság, hogy hazudott

Az Origo visszavette a vezető pozíciót a Magyar Nemzettől a legtöbbet hazudozó lapok nem túl dicső versenyében.

Szokásának megfelelően idén is elkérte az Átlátszó a Fővárosi Törvényszéktől néhány nagyobb elérésű kormánypárti, illetve kormánykritikus sajtóorgánum adatait arról, hogy pontosan ki mennyi sajtópert nyert, illetve bukott a megelőző évben. Ennek alapján elképzelhető, hogy a Fidesz nem lesz maradéktalanul elégedett a kormánypárti sajtótermékek teljesítményével, idén ugyanis az adatok szerint jóval kevesebbet hazudtak, mint a korábbi években.

A lap szerint a kormánykritikus sajtónál is csökkent az elmarasztalások száma, a tendencia viszont arányait tekintve ugyanaz maradt, sokkal többször bizonyosodik be a Fidesz-párti sajtóorgánumokról, hogy valótlanságot terjesztettek, mint az ellenzékiekről. Az adatokat a 2017-es évre vonatkozóan kérték ki először, ekkor legkevesebb 53 sajtópert bukott el a kormányzati lakájmédia. 2018 volt a rekord, akkor minimum 109-szer hazudtak, majd 2019-ben 73-at, 2020-ban 57-et, 2021-ben pedig 54 pert vesztettek el, vagyis öt év leforgása alatt közel 400-at. Ehhez képest az idei 29-es adat már-már csekélynek mondható, bár a pontosság kedvéért meg kell jegyezzük, hogy a hazugságok valódi száma ennél valószínűleg jóval nagyobb, tekintve, hogy az Átlátszó csak a legjelentősebb propagandakiadványokra vonatkozóan kérte ki az adatokat: a Ripost, a Lokál, a Magyar Nemzet, a Pesti Srácok, az állami média, az Origo, a 888, a TV2 és a HírTV kerültek górcső alá. Márpedig a Fidesz-közeli sajtótermékeket tömörítő KESMA-ba továbbra is közel 500 propagandaorgánum tartozik szerte az országban.

Ez alapján a legtöbbet hazudozó lapok nem túl dicső versenyében visszavette a vezető pozíciót a Magyar Nemzettől az Origo: a „polgári konzervatív” bulvár oszlopos nagyágyúja a 16 ellene indított keresetből 13-at bukott el részben, vagy egészben, ez 81 százalékot jelent. A második helyre az '56-os szabadságharcosok nevétt kiárusító, orosz propagandát harsogó Pesti Srácok került, ami 12 perből 8-at vesztett el, 66,7 százalékos bukási arányt produkálva. A Magyar Nemzet ezúttal a dobogó alsó fokára fért fel, 10 keresetből 4-szer állapította meg a törvényszék, hogy hazudott. A maradék négy bukást a Ripost és a TV2 könyvelhette el, fele-fele arányban (igaz, a TV2 esetében ez a 2 az ellene indított perek 100 százalékát jelenti).

Összehasonlításképpen az Átlátszó a szokott módon néhány ellenzéki lap adatait is kikérte. E szerint a 444, az RTL, a Telex, a 24.hu, a HVG, a Magyar Hang és az Átlátszó összesen mindössze 6 helyreigazítási pert vesztett el tavaly, ebből 2-t a 444, 2-t a Telex, 1-et a HVG és 1-et az Átlátszó könyvelhetett el, igaz, utóbbi vonatkozásában a lap a mundér becsületét megvédendő, jelezte, hogy a pert másodfokon már ő nyerték meg.