Lovagkeresztet kapott az orvosszakértő, aki kiállította a lúgos orvost mentegető szakvéleményt

Nyulasi Tibor a büntetőperben más kollágáitól eltérően azt állította, az áldozat, Renner Erika akár saját magának is okozhatott sérülést kamillateával.

Megkapta a magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát 2023. március 15. alkalmából Nyulasi Tibor orvos, aki a Renner Erika elleni támadás egyik orvosszakértőjeként a többiektől eltérő álláspontja szerint a lúgos orvos, az öt éve jogerősen 11 év szabadságvesztésre ítélt és foglalkozásától örökre eltiltott Bene Krisztián áldozata is okozhatta a sérüléseit – számol be az egészen elképesztő esetről nemzeti ünnepünkön a hvg.hu.

A portál több lap korabeli cikkeiből szemlézett. A Magyar Narancs 2018-as cikke szerint nem volts semmilyen szakmai visszhangja „a Szent János Kórház nőgyógyásza, Nyulasi Tibor úgynevezett szakvéleményének, aki Bene Krisztián, a lúgos orvos elleni perben képes volt azt leírni, hogy a kábultságból ébredő nő valamilyen forró folyadékkal (akár kamillateával is) leforrázhatta magát”.Ehhez képest az igazságügyi orvos szakértők korábbi álláspontja szerint „csak a szerencsén múlott, hogy az áldozat életben maradt”.

Bene Krisztiánt, a budai Irgalmasrendi Kórház egykori főigazgatóját tizenegy év szabadságvesztésre ítélte és végleg eltiltotta orvosi hivatásától a Kúria 2018-ban, amiért arcát eltakaró biciklis sisakban volt szeretőjének lakására ment, és ott a nőt szakszerűen, injekcióban adagolt szerekkel elkábította, majd lúggal súlyos, másodfokú-harmadfokú égési sérüléseket okozott intim testrészén. Amint arról a Népszava is beszámolt a lúgos orvos alkotmányjogi panaszára 2020-ban újra tárgyalta a Kúria az ügyet, és helybenhagyta az eredeti ítéletet.

A most kitüntetett Nyulasi Tiborról 2017-ben az akkori Magyar Nemzet azt írta, hogy az elkövető védőügyvédje az ítélethirdetés előtt újabb bizonyítási indítvánnyal állt elő, és „csatolt egy általa készíttetett orvosszakértői véleményt – Nyulasi Tibor aneszteziológus tollából –, amely ellentmond a Zacher Gábor és Molnár Miklós által előzőleg előadottaknak”. Sőt az esetről szóló, Lúg című könyv honlapján elérhető jegyzőkönyv szerint Nyulasi Tibor 2016-os szakvéleménye azt állította. nem az áldozat elaltatásához használt fecskendőt foglalta le bizonyítékként a nyomozó hatóság.

Lapunk azt is megírta, hogy 2021-ben hosszú procedúra után kapta csak meg a neki járó, 25 millió forintos kártérítést a lúgos orvos áldozata. Renner Erika a kártérítési ügyben a Fővárosi Ítélőtábla indoklása szerint a férfi az áldozatát „a nőiségében alázta meg, és fájdalmas sérüléseket okozott”, aminek következtében „alapvető életfunkcióiban és mindennapos élettevékenységeiben” most is korlátozott. Megállapították továbbá, hogy „soha nem lesz képes teljes értékű életet élni, pszichés állapotromlása olyan mértékű, ami további gyógyszeres és pszichoterápiás kezelését teszi szükségessé”.