A külügy arra kéri a Bécsben tartózkodó magyarokat, figyeljék a rendőrség tájékoztatását

MTI-Népszava;

rendőrség;fenyegetés;Bécs;figyelmeztetés;templomok;Menczer Tamás;

2023-03-16 09:46:00

A helyi rendőrség szerdai tájékoztatása szerint olyan értesüléseket kaptak, miszerint iszlamista indíttatású támadást terveznek végrehajtani Bécsben.

Templomok elleni támadások veszélyének gyanúja miatt a külügyminisztérium arra kéri a Bécsben tartózkodó magyarokat, hogy figyeljék a rendőrség tájékoztatását, és fokozott odafigyeléssel, óvatossággal járjanak el – erről tájékoztatta az MTI-t a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára.

Menczer Tamás közölte: a bécsi rendőrség – elővigyázatossági intézkedésből – megerősített rendőri jelenlétet rendelt el a bécsi templomok elleni támadások közvetlen veszélyének gyanúja miatt.

A megerősített rendőri jelenlét alapja a hírszerző szolgálat azon információja, miszerint egy szíriai iszlamista terrorista sejt támadást tervez – tette hozzá.

A bécsi rendőrség erről egy szerdai Twitter-bejegyzésben is beszámolt.

#Breaking: You’ll encounter a larger number of police forces with special equipment in the entire city area. There is a non-specific threat of an assault against churches. #W1503