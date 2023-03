Videón, ahogy hatalmas lángokkal ég az orosz titkosszolgálat rosztovi épülete

Á. B.;

Oroszország;tűz;FSZB;Rosztov;

2023-03-16 15:22:00

Legalább egy ember meghalt és ketten megsérültek, amikor tűz ütött ki egy, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által használt épületben Rosztov-na-Don városában - írja a BBC.

Utóbbi egyébként nagyjából 200 kilométerre van az ukrajnai frontvonaltól.

A közösségi médiában már több felvétel is megjelent, amelyeken nagy lángok, valamint hatalmas füst látható. Rosztov regionális kormányzója szerint rövidzárlat okozta a tüzet, amely később átterjedt az üzemanyagraktárakra is. Vaszilij Golubev hozzátette, a 800 négyzetméter érintett, s két fal összeomlott. Ugyan nem kell attól tartani, hogy továbbterjed, de a közeli lakóházak lakóit elővigyázatosságból evakuálták.

