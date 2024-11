Titkolózó oroszok, tehetetlen svédek

Több mint hetven év után még mindig tisztázatlanok a II. világháború alatt több ezer magyar zsidó életét megmentő Raoul Wallenberg halálának a körülményei. A brit The Guardian szeptember végén arról számolt be, hogy a diplomata hozzátartozói a svéd kormány segítségét kérik az ügy végérvényes felgöngyölítésében, Marie von Dardel Dupuy azonban inkább úgy fogalmaz: nemcsak kormánya közbenjárásában bízik, hanem annak felelősségét is firtatja legfrissebb beadványában. Wallenberg unokahúgát az október 5-i, Raoul Wallenberg tiszteletére kijelölt embermentők napja apropóján, e-mailen kerestük meg.