nepszava.hu;

Magyarország;védelem;erőszak;nők;Isztambuli Egyezmény;

2023-03-16 17:05:00

Két szó miatt szenved több ezer nő Magyarországon

Körülbelül minden héten meghal egy nő a családon belüli erőszak miatt. Havonta legkevesebb három nőt meggyilkol férje vagy élettársa.

Magyarország még mindig egyike annak a hét tagállamnak, amely aláírta, de nem ratifikálta az Isztambuli Egyezményt – emlékeztetett Gurmai Zita, miután részt vett Londonban, a Westminsterben az Európa Tanács Esélyegyenlőségi Bizottságának ülésén.

Március 13-án az Isztambuli Egyezményt legutóbb ratifikáló államok – az Egyesült Királyság és Ukrajna – parlamenti képviselői gyűltek össze Londonban, Magyarországot Gurmai Zita országgyűlési képviselő, az MSZP frakcióvezető-helyettese, az isztambuli egyezmény jelentéstevője képviselte. Az ülésen a parlamenti képviselők szerepét vitatták meg az Isztambuli Egyezmény támogatásában.

Hogy mostanra csak hét tagállam maradt, amelynek ratifikálnia kellene az Isztambuli Egyezményt, ezt a jelenlévők jelentős sikernek könyvelték el, amely az egyezményben részt vevő országok nemzeti parlamentjeinek köszönhető – számolt be az MSZP politikusa. Hozzátette, az egyezményt aláíró országokban a parlamenti képviselők a jogi ratifikáción felül is felvilágosító kampányt folytatnak, hogy felhívják az emberek figyelmét a nemi erőszak jelenségére. Ám Magyarországon sajnálatos módon, ez nem így történik.

Hazánkban körülbelül minden héten meghal egy nő a családon belüli erőszak miatt, és havonta legkevesebb három nőt meggyilkol férje vagy élettársa – idézte a statisztikákat Gurmai Zita. Felívta a figyelmet,

Ezért is kellene a magyar jogrendbe is átültetni az egyezményt, ám erre a kormány az egyezménybe beleírt „gender” és „migráció” szó miatt nem hajlandó – mondta el a képviselő, aki szerint nők százezreit lehetne megmenteni az erőszaktól, ha az Isztambuli Egyezményt Magyarország is ratifikálná végre.

Az Európai Tanács 2011-ben fogadta el a nők elleni és a kapcsolati erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezményt, amelynek célja a bántalmazás megelőzése, az áldozatok védelme és az elkövetők megbüntetése. Magyarország kormánya 2014. márciusában aláírta, de 2020 májusában elfogadott egy nyilatkozatot, amely elutasítja a ratifikációt.

– Ahhoz, hogy a nemi erőszakkal kapcsolatos magyar helyzet megváltozzon, az első lépés lenne az Isztambuli Egyezmény ratifikálása. Ha az Orbán-kormány valóban családbarát lenne, ahogy azt állítja magáról, akkor már rég intézkedett volna ezügyben – mondta Gurmai Zita, aki fontosnak nevezte azt is, hogy a hatóságok komolyabban vegyék a problémát, valamint a rendőrök megfelelő képzést kapjanak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lépjenek fel nők elleni erőszak esetén. Fontos lenne a tananyagba is beépíteni és általában az emberek figyelmét felhívni a jelenségre. Az országgyűlési képviselő arra kért mindenkit, hogy tájékozódjon a témában, és kerülje az áldozathibáztatást.