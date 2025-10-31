Az erről szóló tervezet 56 igen és 32 nem szavazatot kapott.
Donáth Anna közölte, ő korábban személyesen is vitázott erről Varga Judittal, akinek „a szeme sem rebbent” akkor, amikor azt állította, a nők helyzetével minden rendben van Magyarországon.
Az Európai Unió csatlakozása október 1-jén lép hatályba.
Legalábbis amíg az Orbán-kormány nem ratifikálja a szerződést.
Az MSZP szerint Magyarország csatlakozásával nők százezreit lehetne megmenteni.
Körülbelül minden héten meghal egy nő a családon belüli erőszak miatt. Havonta legkevesebb három nőt meggyilkol férje vagy élettársa.
Jogvédő szervezetek szerint 2020-ban legalább 300 nő halt meg családon belüli erőszak következtében.
A tiltakozók szigorúbb hatósági fellépést követeltek a nők elleni erőszakkal szemben.
Mateusz Morawiecki azt mondta, az egyezmény sértheti a szülők azon jogát, hogy lelkiismeretük szerint neveljék gyermekeiket.
Csak annyi történt, hogy írásba foglalták eddigi passzivitásukat, hiszen a kabinet 2014 óta nem ratifikálta a szerződést – értékelt a nemzetközi jogász.
Illetve ahogy ők fogalmaztak, a FIDESZ-KDNP anyák napi ajándéka ellen.
A Fidesz hazudik, amikor azt állítja, hogy a magyar állam megvédi az erőszak minden áldozatát – mondta Gurmai Zita. Vadai Ágnes kezdeményezi, hogy az ellenzéki politikusok újra nyújtsák be az isztambuli szerződés ratifikálásáról szóló korábbi javaslatukat.
Az ellenzék demonstrációval tiltakozott a szavazás ellen.
Bár az egyezmény céljaival egyetért, a „társadalmi nem” kifejezés miatt az egész programtól elzárkózik a KDNP.
A szakértői csoport friss jelentése szerint a tagállamokban az áldozatokat segítő szolgáltatások száma nem elegendő, illetve finanszírozásuk bizonytalan.
Az ülést csak harmadszorra sikerült megnyitni ellenzéki képviselők obstrukciója miatt, akik szerint azt szabálytalanul hívták össze.
Visszavágott Varga Juditnak a DK EP-képviselője.
Alig telt el néhány nap az évből, máris többen estek áldozatául a kapcsolati erőszaknak, amely Magyarországon több mint 200 ezer nőt érinthet. A gyerekek hasonlóan sérülékeny és kiszolgáltatott célpontjai a családon belüli erőszaknak, kettejük halála most az Igazságügyi Minisztériumot is cselekvésre sarkallta. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásáról viszont még mindig szó sincs, pedig a szakértők szerint ez jelenthetne igazi előrelépést a probléma kezelésében. Közben a civilek mindenféle állami segítség nélkül küzdenek.
Az igazságügyi tárca februárban terjeszti be a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról szóló javaslatot.
Ferencváros arra kéri a többi magyar önkormányzatot is, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálása is újra a parlament elé kerül majd.
Öt éve nem sikerült a ratifikálni a családon belüli erőszakot szigorúbban büntető Isztambuli Egyezményt, az igazságügyi miniszter pedig úgy tűnik, tovább jegelné a témát.
Hatalmas felháborodást váltott ki a szexuális visszaélés és a nemi erőszak közti különbségtétel Spanyolországban, mikor öt csoportos nemi erőszakkal vádolt férfit mindössze szexuális visszaélésért ítélték el. Az eset kapcsán az Euronews arról számol be: a legtöbb európai országban nem számít nemi erőszaknak a beleegyezés nélküli szex - így például Magyarországon sem.
A horvát parlament pénteken több mint kétharmados többséggel megszavazta a családon belüli, valamint a nők elleni erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálását - írja az MTI. A jóváhagyást a konzervatív horvát törvényhozás 151 képviselőjéből 110-en támogatták. Az utcákon eközben azért tüntettek, hogy a családon belüli erőszak elleni fellépés elmaradjon.
Évente legalább ötven nő hal meg Magyarországon a családon belüli erőszak miatt, a bántalmazottak száma több százezerre tehető, ennek ellenére még mindig azért kell küzdeni, hogy a döntéshozók felfigyeljenek a családi és párkapcsolati erőszak, valamint a szexuális zaklatás problémájára is - hangzott el a 16 Akciónap a Nők Elleni Erőszak Ellen rendezvénysorozat szombati, az ELTE jogi karán tartott megnyitóján.
Közös sajtótájékoztató keretében szorgalmazták a Marton László-ügy kapcsán a nők elleni, valamint a családon belüli erőszakról szóló Isztambuli Egyezmény ratifikálását az MSZP, az LMP, valamint a függetlenek padsoraiban ülő országgyűlési képviselőnők kedden.