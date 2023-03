Gy. D.;

Betiltja a TikTok használatát a kormányzati eszközökön Új-Zéland

A héten a brit kormány is bejelentette, hogy azonnali hatállyal megtiltja a kormányzati alkalmazottaknak a kínai tulajdonú alkalmazás használatát. Hasonló döntést hozott korábban adatvédelmi aggályok miatt az Egyesült Államok, Kanada és az Európai Bizottság (EB) is.

Betiltja a TikTok használatát a kormányzati eszközökön Új-Zéland

Az új-zélandi parlamenti szolgálat pénteken tájékoztatta a képviselőket, hogy letiltják a kínai tulajdonú alkalmazást az összes parlamenti eszközről március végéig. A tájékoztatás szerint a döntést egy házon belüli elemzés és a kormányzati, valamint a nemzetközi partnerekkel folytatott egyeztetések alapján hozták meg.

Új-Zéland döntését megelőzően a héten a brit kormány is bejelentette, hogy azonnali hatállyal megtiltja a kormányzati alkalmazottaknak a kínai tulajdonú alkalmazás használatát. Hasonló döntést hozott korábban adatvédelmi aggályok miatt az Egyesült Államok, Kanada és az Európai Bizottság (EB) is.

A TikTokkal kapcsolatban sokan attól tartanak, hogy a kínai tulajdonban álló cég adataihoz a kínai állami is képes lehet hozzájutni, de vannak olyan aggályok is, amelyek szerint képesek lehetnek az alkalmazás algoritmusát úgy befolyásolni, hogy az applikáció Kína-párti tartalom felé terelje a felhasználókat. A TikTok tulajdonosa, a ByteDance nevű kínai cég tagadta ezeket, egyúttal közölte, eddig sem kapott adatigénylést, és a jövőben is visszautasítaná, ha ilyen kérés érkezne hozzájuk.