Gál Mária;

Franciaország;nyugdíjreform;bizalmatlansági indítvány;tüntetések;Emmanuel Macron;

2023-03-16 21:13:00

Macron elment a falig, parlamenti szavazás nélkül fogadhatja el a nyugdíjreformot

A hírre több százezres spontán tüntetés kezdődött.

A képviselőházi politikai erőviszonyok miatt mindvégig a levegőben lógott a francia alkotmány 49,3-as pontjának alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy parlamenti szavazás nélkül az államfő elfogadhassa a francia társadalmat és politikát egyaránt fejre állító, vitatott nyugdíjreformot. Európa legmegengedőbb nyugdíjtörvénye a francia, ezen változtatna Emmanuel Macron elnök. A nyugdíjkorhatárt 62-ről 64 évre emelő reformtervezet körül két hónapja heves politikai csatározás folyik, minden szakszervezet elutasítja, hetek óta százezrek, időnként több mint egymillió ember vonult utcára. Az utóbbi nyolc napban folyamatosak voltak a demonstrációk.

Csütörtök délelőtt az elnöki szövetség és a jobbközép Republikánusok által dominált szenátuson még gond nélkül átment a tervezet szerdán egyeztetett végleges változata, de az is bizonyossá vált, hogy a Nemzetgyűlésben, ahol kisebbségben van a kormányzat, esély sincs arra, hogy zöld utat kapjon a reform. Mindenekelőtt azért, mert még Emmanul Macron Újjászületés mozgalmának és szövetségeseinek soraiban is voltak képviselők, akik előre jelezték, hogy nem szavazzák meg a tervezetet.

Az elnök és Élisabeth Borne kormányfő az utolsó percig lebegtette a nukleáris opciónak is nevezett „49,3” alkalmazását, míg végül délután 14 órakor, egy órával a képviselőházi szavazás kezdete előtt az Elysée-palotába sürgősséggel összehívott minisztertanács megszavazta az alkotmány 49,3-as pontjának alkalmazását, amellyel elkerülték a képviselőházi szavazást, lehetővé téve, hogy a köztársasági elnök fogadhassa el a tervezetet.

Bár ezután a törvénytervezet valóban elfogadottnak tekinthető, Macron elnökre pillanatnyi győzelme ellenére igen nehéz napok várnak. A 49,3 alkalmazása miatt ugyanis

Az ellenzék nem is tétlenkedett. A Nemzetgyűlésben füttyszóval és hangos tiltakozással fogadott miniszterelnököt meg sem hallgatva, Marine Le Pen azonnal közölte, pártja máris benyújtotta az előkészített bizalmatlansági indítványt. Rövidesen a radikális baloldali NUPES is hasonló bejelentést tett. A Le Monde tudósítása szerint a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés képviselőházi szóvivője egyben azt is leszögezte, minden bizalmatlansági indítványt meg fognak szavazni.

A Radio France International beszámolójában azonban kiemelte: Macron kormánya, azaz Élisabeth Borne kabinetje várhatóan túléli a bizalmatlansági szavazást, miután az ellenzéki Republikánusok pártjának vezetője máris közölte, hogy nem támogatják a bizalmatlansági indítványt. (A jobbközép a szenátusban is megszavazta Macron reformját, képviselőházi frakciója azonban megoszlott a kérdésben. Az elnöki szövetségnek 39 mandátum hiányzik a többséghez az 577 fős képviselőházban.)

A szakszervezetek az esti órákban egyeztetésbe kezdtek arról, mit lépnek, ha a kormány túléli a bizalmatlansági szavazást és hatályos marad a nyugdíjreform. Annyit viszont közöltek, nem vonják vissza az általános sztrájkot.