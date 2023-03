P. L.;

Hír TV;névváltozás;Karc FM;

2023-03-19 11:39:00

Hír FM lesz a Karc FM-ből

A kormánypárti Hír TV-t is sorai között tudó Mediaworks Hungary Zrt. január végén levédte a hirfm.hu internetes végződést.

Nem hivatalos információk szerint néhány hónapon belül nevet vált a kormányzati médiabirodalomhoz (KESMA) tartozó Karc FM, az új neve Hír FM lesz - értesült a Media1.

A tervezett névváltás abból is gyanítható, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) egyik adatbázisában a Karc FM Média Kft. idén január 25-én Hír FM névvel nyújtott be szóvédjegy-regisztrációt. A kormánypárti Hír TV-t is sorai között tudó Mediaworks Hungary Zrt. pedig idén január végén, nem sokkal a védjegyoltalmi kérelem előtt a hirfm.hu internetes végződést is levédte.

A névváltás mögött az is lehet, hogy a Hír TV egyre szorosabban működik együtt a Karc FM-mel, több műsoruk most is közösen készül. Ettől függetlenül persze a mások mellett Bayer Zsolt, Jeszenszky Zsolt, Stefka István és Gajdics Ottó oszlopos működésével készülő rádió szellemi nívója aligha valószínű, hogy ettől egyhamar változni fog.