2023-03-20 16:28:00

„Nincs olyan, hogy palesztin nép” – Az izraeli pénzügyminiszter most franciaországi útján szított feszültséget

A Netanjahu-kabinet tagja nem először kavart botrányt, korábban egy palesztint város elpusztítására buzdított.

Van palesztin történelem vagy kultúra? Nincs – tette fel a kérdést, majd meg is adta rá a választ franciaországi látogatásának egyik, vasárnapi rendezvényén Bezalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter – számolt be a palesztinok és a zsidó állam közötti legújabb feszültségforrásról a Reuters. Az esemény felvételén egyébként az is jól hallható, hogy a politikus kijelentette: „Nincs olyan, hogy palesztin nép”.

A cikk részletezte azt is, hogy Bezalel Szmotrics, a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette „keményjobboldali” koalíció egyik vallási-nacionalista pártjának vezetője. A politikus, írták, az említett beszédét egy olyan emelvényen mondta el, amelyen egy olyan „izraeli zászló” volt, amely kiterjesztett határokkal ábrázolta a közel-keleti országot, benne Ciszjordániával, Kelet-Jeruzsálemmel, Gázával és Jordániával. Később a tárcavezető szóvivője ezt azzal magyarázta, hogy a ez emelvényt a szervezők díszítették fel, főnöke pedig csak „vendég” volt ott.

A Reuters felidézte, hogy a pénzügyminiszternek nem ez az első botrányos kijelentése, március elején egyenesen egy palesztin város „eltörlésére” szólított fel. Különös, hogy ugyanazon a napon mondta el a palesztin nép létezését is tagadó beszédét, amikor izraeli és palesztin tisztviselők találkoztak Egyiptomban, hogy a muszlimok szent hónapja, a ramadán és a zsidó húsvét ünnepeinek viszonylag békében teljenek el.

Mohammad Stajje palesztin miniszterelnök elítélte Bezalel Szmotrics kijelentéseit, mondván, hogy azok erőszakra való felbujtásnak minősülnek. A palesztin külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy azok az izraeli vezetők, akik tagadják a palesztin nép létezését és törvényes nemzeti jogait szülőföldjükön, „olyan környezetet hoznak létre, amely a zsidó szélsőségeket és a népünk elleni terrorizmust táplálja”.