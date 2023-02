nepszava.hu;

palesztinok; Izrael; sebesültek; halálos áldozatok; Ciszjordánia; fegyveres összecsapások

2023-02-22 23:17:00

Tizenegy palesztinnal, köztük civilekkel is végeztek izraeli katonák Ciszjordániában

Még két hónap sem telt el 2023-ból máris 62 palesztin ember halt meg az erőszakhullámban, miközben tíz izraeli, valamint egy ukrán turista vesztette életét.

Izraeli katonák megöltek 11 palesztint, köztük legalább négyen civilek volta, továbbá több mint 100 embert megsebesítettek szerdán a megszállt Ciszjordániában, Náblusz városában – írja a Reuters szemtanúkra, militáns csoportokra és egészségügyi tisztviselőkre hivatkozva. Az izraeli hadsereg megerősítette a nábluszi hadműveletet, arra hivatkozva, hogy ők csak visszalőttek a palesztinokra, akik közül többeket le akart a hadsereg tartóztatni, fegyveres támadások tervezésének gyanújával.

A hadsereg közleménye szerint izraeli áldozata a mostani összecsapásoknak nem volt. A palesztinok azután léptek fel a katonákkal szemben, miután azok – az Iszlám Dzsihád palesztin militáns frakció szerint – két nábluszi parancsnokát bekerítették egy épületben. Ekkor robbanások voltak, és helyi fiatalok kövekkel dobálták meg a páncélozott csapatszállító járműveket. Palesztin források szerint az Iszlám Dzsihád két parancsnokát egy másik fegyveressel együtt ölték meg. A halálos áldozatok között négy civil is volt, köztük egy 72 éves férfi és egy 14 éves fiú. A palesztin egészségügyi minisztérium közlése szerint szerdán a kórházban meghalt egy 66 éves férfi, akit a razzia során gázzal fújtak le. Orvosok szerint meghaladta a százat is az ellátott sérültek száma kapott.

Az elmúlt egy évben is Náblusz és a közeli Dzsenín városa volt a ciszjordániai összecsapások leggyakoribb színhelye. A palesztin egészségügyi minisztérium adatai szerint csak 2023-ban hatvankét palesztint, köztük fegyvereseket és civileket öltek meg míg az izraeli külügyminisztérium tíz izraeli áldozatról számolt be, és egy ukrán turista halálát is a palesztin támadások számlájára írják.

Nabil Abu Rudeineh, Mahmúd Abbász palesztin elnök szóvivője közölte, hogy elítélik a megszállók rajtaütését és felszólítják Izraelt a palesztin nép elleni folyamatos támadások befejezésére. A Hamász palesztin fegyveres csoport nevében Abu Ubaida utalt arra, hogy „fogy a türelmük”, és az általuk ellenőrzött Gázai övezetből megtorlásokat indíthatnak a közeljövőben az izraeli katonák ellen, akik szerintük bűncselekményeket követnek el.