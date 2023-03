Szalai Anna;

metró;

2023-03-20 21:35:00

Újra teljes vonalon jár hétköznapokon az M3-as metró, kár, hogy a 294 milliárdba nem fért bele a klíma meg az új vonatirányító rendszer sem

Utolsó fázisába ért a hatodik éve húzódó felújítás. Hétfő délutántól ismét a teljes vonalon – Újpesttől Kőbánya-Kispestig – járnak a szerelvények hétköznapokon.

De még mindig hibádzik két állomás, a szakaszos lezárás miatt eddig fordítóállomásként működő Nagyvárad tér, illetve a Lehel tér, ezek rekonstrukciója még legalább májusig tart. Így addig itt nem is állnak meg a szerelvények. Noha még nem minden nap lesz használható a teljes vonal és még nem minden állomás, a mostani „nyitás” így is fontos a fővárosiaknak. Az M3-as metró ugyanis Magyarország legnagyobb utasforgalmat lebonyolító kötöttpályás vonala, amelyen naponta 500-550 ezren utaznak, csaknem kétszer annyian, mint a teljes magyarországi vasúthálózaton.

A fővárosiak fogyó türelmét újabb és újabb ünnepélyes megállóavatásokkal, szakaszolt átadással fenntartó fővárosnak azonban nem sok ideje maradt a hátrálásra, hiszen az uniós támogatás fejében vállalt határidő június vége. Igaz, még akkor is bevethetnek egy, a Tarlós István és Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt egyaránt alkalmazott trükköt: az északi, a déli és a középső szakaszt is úgy adták át, hogy még nem volt teljesen készen. Erre utal, hogy hétvégente továbbra is csak Újpest-központ és a Göncz Árpád városközpont között közlekednek a szerelvények, a középső és a déli szakaszon nem. Az északit az átadás után ugyanígy lezárták a hétvégékre a kimaradt munkák miatt.

Ahhoz képest, hogy Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hétfői közlése szerint jó helyre ment az uniós forrás, az Orbán-kormány se Tarlós, se Karácsony idején nem volt túl segítőkész metróügyben. A fővárosi önkormányzat 2014-ben döntött a 3-as metró felújításáról. A befejezés eredeti céldátuma 2017 vége volt, de a projektnyitó rendezvényt is csak 2017 novemberében sikerült megtartani. (A metrófelújítás eredetileg nem is szerepelt az Integrált Közlekedési Operatív Programok uniós listáján. A módosítási kérelmet csak 2016 júliusában küldte ki a kormány, de előtte és utána is hosszas vita dúlt a bekerülési összegről és a projekt tartalmáról.) Az északi szakasz felújítása három hónappal tartott tovább a Tarlós által ígértnél, a déli rész megnyitóját Karácsonyéknak sikerült ugyan a Tarlós által meghirdetett időpontban megtartani, de az akadálymentesítés lemaradt. (Mondjuk a mozgássérülteket segítő ferde lift a Népszava olvasója szerint már az átadás napján nem működött az Arany János utcai állomáson.)

A középeső szakasznál azután egymásra rakódtak a csúszások. Az alagútfelújítás, vágányépítés kivitelezését végző a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 2021-ben 18 milliárdos többletköveteléssel állt elő, amit a BKV 9,5 milliárd forintra alkudott le, de az illetékes tárca, mint az uniós támogatás felhasználását felügyelő Irányító Hatóság (IH) csak nettó 6,2 milliárdot talált jogosnak. A Swietelsky ugyan nem farolt ki a projektből, de jelezte, hogy nem mondanak le a teljes igény érvényesítésről, ami egy több milliárdos pert vetít előre a projektzárás után. Az állomások felújítását mindez nem érintette, mivel arra külön szerződések vonatkoznak. Az északi és a déli szakasz állomásait a Strabag újította fel 27-27 milliárdért, a középső megállókat a Swietelsky Építő Kft. 86,6 milliárd forintért. A felújítás során minden állomás és megálló új külsőt és belsőt kapott és megtörtént az akadálymentesítés is.

A Swietelskyvel támadt pénzügyi vita már a projekt indításakor borítékolható volt. „A felújítás előkészítése finoman szólva is pongyola volt. A metróvonal állapotfelmérésében minden ötödik mondatban szerepelt az a kitétel, hogy a feltárás nem volt teljes, mivel az adott terület üzemi használatban van, vagy éppen burkolat takarja. Szinte vakon vágtak neki a felújításnak. A felújítást így később nem várt azbesztmentesítés, a számítottnál több síncsere és sok más előre nem tervezett munka hátráltatta” – állítja Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke, aki ennek veszélyére annak idején Tarlós István figyelmét is felhívta. A kivitelezők ezt be is árazták, a Tarlós által túlzónak talált ajánlatokat kétszer is visszadobták. A korszerűsítés költsége közben a kezdeti 160 milliárd forintot mérnökárról 225 milliárdra nőtt. Ebből 172,7 milliárd forintot az Európai Unió fizet, a hazai társfinanszírozás összege 44,8, míg a fővárosi önkormányzat hozzájárulása 7,1 milliárd forint. Ebből sem futotta azonban mindenre. A kormány döntése nyomán a metrókocsik felújítását kiemelték az uniós finanszírozási körből – a főváros hitelből fizette ki az orosz Metrowagonmash céget –, így kiesett a vonatbiztosító és -irányító rendszer cseréje is. Erre máshonnan sem is sikerült pénzt keríteni, így a felújított vonalon a klíma nélküli, meglehetősen rossz minőségben 69 milliárdért felújított orosz metrókocsikat egy nyolcvanas években beszerelt, most a BKV által részlegesen felújított vonatbefolyásolási rendszerrel vezérlik még vagy harminc évig.