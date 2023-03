P. L.;

Novák Előd;szovjet emlékmű;parlamenti mandátum;Mi Hazánk Mozgalom;

2023-03-21 16:56:00

Novák Előd elvesztheti parlamenti mandátumát

Halmazati büntetést kért rá az ügyészség.

Elvesztheti parlamenti mandátumát a Mi Hazánk alelnöke, Novák Előd - erről írt a 24.hu, miután kiderült, hogy halmazati büntetést kért rá az ügyészség amiatt, hogy még próbaidőn volt, amikor újabb ügyei kerültek a bíróság elé.

A politikusnak egy garázdasággal vegyes rongálási ügye került bírósági szakaszba, amikor is 2020-ban előbb a budapesti Városháza erkélyéről, majd a XI. kerületi önkormányzat épületéről letépte a szivárványos zászlót. Emellett még 2019-ben egy leszbikus csókot ábrázoló fotót fújt le piros festékszóróval egy fotókiállításon 50 ezer forintos kárt okozva, szintén a XI. kerületben.

Az ügy azzal vált érdekessé, hogy Novák Előd próbaidőre volt bocsátva a cselekmények elkövetésekor, ugyanis 2015 októberében - még jobbikos színekben - vésővel és kalapáccsal megpróbálta eltávolítani a Szabadság téri szovjet emlékművön található sarló-kalapácsos címert. Emiatt a Fővárosi Törvényszék külföldi védelemben részesített kulturális örökség rongálása miatt tavaly márciusban bocsátotta két év próbára a politikust.

A halmazati büntetés indítványozásával pedig immár veszélybe került a képviselő mandátuma, ugyanis az országgyűlési törvény értelmében parlamenti megbízatásának ideje alatt bűncselekményért jogerősen elítélt személy nem lehet tovább képviselő.

Ugyanakkor ennél is érdekesebb Novák Előd nyilatkozata, miután a lap megkérdezte tőle, hogy ma is nekimenne-e kalapáccsal a szovjet emlékműnek. A Mi Hazánk alelnöke felidézte, annak idején Pongrátz András '56-os szabadságharcos hívására mentek a Szabadság térre, az ő hívására pedig most is menne. Azonban hozzátette:

A Mi Hazánk egyébként a március 15-ei ünnepséget is látványosan az orosz érdekeknek szentelte: mint arról beszámoltunk, a párt „béketüntetésnek” nevezett rendezvényén Finnország és Svédország NATO-csatlakozásának vétóját követelte, sőt, Toroczkai László pártelnök egyenesen Magyarország NATO-ból való kiléptetését szorgalmazta.