Szalai Anna;

Budapest;fejlesztés;villamos;Nyugati tér;felüljáró;

2023-03-24 16:08:00

Villamos a Bajcsy-Zsilinszky úton, felüljáróbontás a Nyugatinál – így formálnák át Budapestet 200 milliárd forintból

Kevesebb autó meg dízelbusz, több troli és kerékpárút, zöldebb, élhetőbb körutak, továbbá egy réges-régi villamospálya visszaépítése szerepel a tervekben. Karácsony Gergely szerint a 3-as metró felújítása lassan véget ér, ami történelmi lehetőséget biztosít a fővárosnak.

A Nyugati tér halott, de Drakulával ellentétben egyáltalán nem élvezi – parafrazeált Soproni Tamás VI. kerületi polgármester az „Újjáéledő sugárutak 2030” című pénteki budapesti rendezvényen, ahol Karácsony Gergely főpolgármester és négy kerületi ellenzéki polgármester, illetve alpolgármester ismertette az 3-as metró felújítását követő felszíni köztérmegújító programokat.

Terézváros polgármestere lebontaná a Nyugati téri felüljárót, parkká alakítaná a pályaudvar melletti, jelenleg parkolóként működő Puczi Béla teret, ahogy a pályaudvar mögötti terület az Eiffel tér és a Ferdinánd híd közötti részét is. A korábban kormányzati negyednek, majd cirkuszművészeti központnak kijelölt terület ideiglenes parkká alakítását célzó megvalósíthatósági tanulmány július végére elkészül, az Orbán-kormánnyal pedig „biztató” egyeztetéseket folytatnak a témában.

– A 3-as metró felújítása lassan véget ér, ami történelmi lehetőséget biztosít Budapestnek a felette lévő közterek megújítására – jelentette ki Karácsony Gergely, aki szerint ez egybevág az élhetőbb város víziójával, hiszen a Budapesten élők többsége a rossz levegőt, a túl nagy autóforgalmat, a koszos utcákat, a kevés zöldet és a szűkös kerékpártút-hálózatot jelölte meg legnagyobb környezeti problémaként.

A zöld sugárutak kialakítása együtt javítana mindezeken. A belvárosi autóáradat szűkítése, a több fa, az üzletek és vendéglátóhelyek élettel töltenék meg az utcákat. Jó példa erre a Kiskörút és a Bartók Béla út. A városvezetés ebbe az irányba szeretne tovább menni. Még pénz is akadna rá, hiszen az uniós közlekedési és településfejlesztési programokból 200 milliárd forint jut Budapestre 2027-ig, bár a jogállamisági eljárás miatt ehhez egyelőre nem jut hozzá. A főváros mindenesetre felkészülten várja a pénzcsapok megnyitását.

Ahhoz, hogy a metrópótlóbuszok miatt kialakított buszsávok által kiszorított autók ne térjenek vissza a belvárosba, a Váci úton és az Üllői úton kerékpársávokká alakítják ezeket. A Bajcsy-Zsilinszky úton viszont a dugók csökkentése érdekében visszaadják a közúti forgalomnak. A főpolgármester szerint hosszútávon nincs szükség se a Nyugati téri felüljáróra, se a népligetire, mindkettő nagyon rossz műszaki állapotban van. Utóbbi bontásáról a most zajló műszaki felmérés után dönthetnek. A Nyugati teret kettészelő felüljáró elbontásáról viszont már 2019-ben döntött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa. A kormány ennek ellenére leállította a tervezést. A főváros és az érintett önkormányzatok viszont kitartanak az eredeti elképzelés mellett. A felüljáró elbontása megteremti a lehetőséget a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos visszaépítésére és meghosszabbítására a Lehel térig, összekötve a 14-es villamost a 47-es és 49-es vonalakkal. Ezzel átszállásmentes kapcsolat jönne létre Káposztásmegyer és Újbuda között. A tervezés uniós forrásból már zajlik. A megvalósítás legkorábban 2026 után kezdődhet el.

A légszennyezés csökkentését szolgálja a dízelbuszok kiváltása trolikkal. A metrópótlás idejére meghosszabbították a 72-es trolibuszok vonalát az Orczy térig, ami a metróátadás után is megmarad. A Kőbányai úton lévő felsővezetékek megújításával és meghosszabbításával néhány éven belül elérhető, hogy Kőbánya központjából trolibusz vigye az utasokat a belvárosba, kiváltva a 9-es vonalon közlekedő dízelbuszokat. A fejlesztéseket a 48 új troli vásárlása teszi lehetővé.

A levegőminőség javítását célozza a Városháza park is, amelynek szintén készülnek a tervei és a következő önkormányzati ciklusban meg is valósulhat.

– válaszolta a Népszava kérdésre Karácsony Gergely, aki szerint az Erzsébet hídról levezető közlekedési tengely humanizálásának első lépéseként egy belső buszsávot kellene kialakítani a járdák kiszélesítése mellett.

Niedermüller Péter, VII. kerületi polgármester a körúton belüli területek forgalomcsillapításának sikeréről beszélt, amelyet rövidesen kiterjesztenek középső és külső Erzsébetvárosra is. De feltett szándékuk a zöldterületek növelése is. Minden „zsebparknak” örülnek a VIII. kerületben is. Pikó András józsefvárosi polgármester az autók kiszorítását tartja a legfontosabbnak, amit a kerületvezetés az ingyenes parkolási engedélyek fizetőssé tételével forszíroz. Már látszanak az első eredmények: a tavalyi 9000 helyett idén csak 7600 parkolási engedélyt adtak ki.