P. L.;

törlés;youtube;kormánypropaganda;Pesti Srácok;

2023-03-24 14:33:00

Törölte a Pesti Srácok csatornáját a YouTube

A kormánypárti portál likvidálást és személyes gyűlöletet emleget.

„Mélységes csalódottság és némi rezignáltság” járta át a kormánypárti Pesti Srácok szerkesztőségét, miután a YouTube-nál úgy döntöttek, hogy a közösségi alapelveik folyamatos megszegése miatt lekapcsolják a fideszes és oroszpárti szócsőként funkcionáló, ezzel egyidejűleg az '56-os szabadságharcosok nevét kiárusító portál csatornáját.

A PS TV néven futó csatorna tiltásáról maga a portál számolt be. YouTube-felelősük, Varga Ádám – akinek korábban Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester megválasztásáról az jutott eszébe, hogy inkább egy kecskével fajtalankodna – állítása szerint szintén értetlenül áll a videómegosztó döntése előtt, és azzal vádolta a platformot, hogy a saját szabályaikat is megszegték. Mint ismertette, a menetrend szerint ugyanis először jön egy figyelmeztetés, majd az újabb szabálysértéseket a YouTube egy hét tiltással bünteti. Ez február elején meg is történt, majd következett három hónap próbaidő. Állítása szerint ha ez idő alatt szabályszegés történik, akkor is még több lépcsőfokon kellett volna végigmenni, azonban a YouTube inkább törölte az egész propagandacsatornát a közösségi alapelvek sorozatos megszegése miatt.

A Pesti Srácok okfejtése szerint itt nem másról van szó, mint „emberi érzésekről” és „személyes gyűlöletről”. Azt is állították, hogy „nyilván nem véletlen, hogy épp a PestiSrácok gárdájának közösségét ítélik olyan veszélyesnek, hogy végképp igyekeznek eltörölni tartalmainkat”.

Azt ugyan nem tudjuk, hogy a YouTube vezetőségében napi szinten foglalkoznak-e a PS TV-vel, azt viszont igen, hogy a csatorna azt követően indult el tavaly szeptemberben, hogy a Vaszily Miklóshoz és Mészáros Lőrinchez köthető Pesti TV a meglehetősen alacsony nézőszám miatt tavaly júliusban lehúzta a rolót.