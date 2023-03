Á. B.;Á. Z.;

Kubatov Gábor;rendszerváltás;Népszabadság;

2023-03-25 09:51:00

Kubatov Gábor: az MSZP gyakorlatilag megszűnt létezni, a Népszabadság is már a múlté

Vagyis eljött a valódi rendszerváltás - utóbbi kifejezést pedig sikerült egy gondolatban megemlítenie az egyik legnagyobb sajtószabadság elleni merénylettel.

„Pontosan ezen a napon, 33 évvel ezelőtt volt az első szabad választás Magyarországon” - írta szombat reggeli Facebook-posztjában a Fidesz pártigazgatója.

Kubatov Gábor felidézte, hogy azok, akik a kommunista diktatúra időszakában nőttek fel, attól tartottak, ez a nap soha nem jön majd el. Azok, akik most „visszasírják” a kommunizmust, elképzelni sem tudják, hogy milyen a diktatúra, az elnyomás, amikor a lelked is megnyomorítják. Soha nem tudhattuk, hogy ki a besúgó, a beépített ember, ezért senki nem mert őszintén beszélni - magyarázta. S noha Magyarország volt a legvidámabb barakk, ennek ellenére az állandó rettegés szinte kézzelfogható volt még a 80-as évek második felében is.

„Azt gondolom, hogy több mint három évtized után most a valódi rendszerváltás részesei lehetünk, hiszen az MSZMP utódpártja, az MSZP 1,5%-on áll. Gyakorlatilag megszűnt létezni. A pártállam »szócsöve«, a Népszabadság már a múlté. Szabadság van és béke” - zárta sorait Kubatov Gábor.

Itt érdemes azonban megemlékeznünk, hogy az MSZP csak jogilag utódja az állampártnak, a Népszabadság pedig nem csak úgy magától lett a múlté, hanem az Orbán-kormány érdekeinek megfelelő politikai okokból 2016-ban bezárta a kiadó, a Mediaworks akkori tulajdonosa, az egy évvel később Ausztriában hűtlen kezelés és csalás miatt 22 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt osztrák üzletember, Heinrich Pecina. A K-Monitor bezárás után készített gyűjtése szerint egyébként a Népszabadság közölte a legtöbb saját forrásra támaszkodó írást közpénzszórásról és korrupció gyanúját felvető ügyről. Utolsó nagy dobása a Rogán Antal és családja helikopteres útját leleplező cikk volt.