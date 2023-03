Meghalt egy lengyel önkéntes katona az ukrán fronton

MTI-Népszava;

Oroszország;Lengyelország;Ukrajna;háború;katona;halál;

2023-03-25 19:12:00

Egy hét alatt már a harmadik.

Életét vesztette egy lengyel önkéntes pénteken az Ukrajnában zajló harcokban, két további, néhány nappal ezelőtt megsebesült lengyel pedig súlyos állapotban van - közölte Michał Dworczyk varsói kancelláriaminiszter szombaton a Twitteren.

A miniszter tájékoztatása szerint a két sebesült katona állapota nem engedi meg hazaszállításukat. Közölte továbbá, hogy két másik, a múlt héten megsebesült lengyel közül az egyik könnyebb sérült hazatért Lengyelországba, a másikat pedig Dnyipróból Kijevbe szállították.

A lengyel hatóságok nem tagadják, hogy lengyel önkéntesek is részt vesznek az ukrajnai harcokban Ukrajna oldalán, de számukat nem közlik.

Michał Dworczyk későbbi tweetje szerint a mostani halálos áldozat egy hét alatt már a harmadik olyan lengyel önkéntes volt, aki elesett az ukrán fronton.

Rano, w szpitalu w Dnipro, zmarł ciężko ranny????????ochotnik. To tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie????????. Kolejny, ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. Stan rannego ???????? wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju.