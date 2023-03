Népszava-MTI;

közpénz;Brüsszel;polgármester;uniós forrás;Barcs;turisztikai fejlesztés;vécék;Novák Katalin;400 millió;

2023-03-27 11:45:00

Egy mosdóban három vécé, válaszfalak nélkül – így épült a többszázmilliós turisztikai központ Barcson

A létesítményt Novák Katalin köztársasági elnök adta át és dicsérte a „bölcs Brüsszelt”, hogy jó beruházásra adott pénzt.

Ma megbizonyosodhatunk arról, milyen előnyei vannak az uniós tagságnak, amennyiben a brüsszeli döntéshozók azzal foglalkoznak, amivel foglalkozniuk kell – ezt még pénteken mondta Novák Katalin Barcson a mintegy 400 millió forintból kialakított helyi turisztikai központ átadásán, megismételve: „a beruházás jó példa arra, hogy ha bölcs döntések születnek Brüsszelben, azzal a helyi közösségek és Európa is gazdagodik”. Csakhogy az avatóról készített hivatalos fotók mellett a hétvégén egy másik is terjedt a Facebookon, bemutatva, hogyan is készült el a somogyi, Horvátországgal határos város „turistaparadicsom” vécéje, magyar módra.

Amíg az állami hírügynökség és a város fideszes polgármestere által közölt képeken egy modern turisztikai központ látszik, a közösségi oldalakon körbefutó képen viszont az, hogy az új épület mellékhelyiségében, mosdójában három vécékagyló is helyet kapott egy légtérben, válaszfalak nélkül, így akire rájön a szükség azt is közösségben, társaságban végezheti el, semmiképpen sem európai módon. Azt egyelőre nem tudni, hogy egy 400 milliós beruházásnál vajon spórolásból vagy csak egyszerűen hanyagságból történt-e így mindenesetre utólag még furcsábbnak tűnhetnek Koós Csaba Tibor Barcs fideszes polgármesterének méltató szavai is:

A turisztikai központ a hivatalos sajtóanyag szerint egy magyar-horvát, döntő részben európai uniós program részeként jöhetett létre. – Az épületben büfé, kerékpártároló és négy lóállás is van a lovas turistáknak, a látogatók interaktív kiállításokon ismerhetik meg a barcsi történelmet, közlekedéstörténetet, kultúrát és hagyományokat – írták, a vécé meglehetősen szokatlan kialakítását nem említve.