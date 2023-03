Nő lövöldözött egy nashville-i keresztény magániskolában, hatan meghaltak

Gy. D.;

2023-03-27 20:41:00

Az incidensben hat ember, három gyerek és három felnőtt vesztette életét, a kivezényelt rendőröj tűzharcban végeztek a 28 éves támadóval.

Egy 28 éves nő lövöldözött egy nashville-i keresztény magániskolánál, legalább hat ember, köztük három gyerek meghalt – írja a CNN a helyi hatóságok tájékoztatása alapján.

Bár a korábbi hírek egy tinédzser lányról szóltak, a rendőrség később megerősítette, hogy a támadó egy 28 éves nő volt, akivel a helyszínen végeztek.

UPDATE: 3 students & 3 adult staff members from Covenant School were fatally shot by the active shooter, who has now been identified as a 28-year-old Nashville woman.

Az előkészítő iskolába általában 11-12 éves gyerekek járnak, megközelítőleg 200-an.

A városi tűzoltóság Twitter-bejegyzése szerint a lövöldözésnek több sebesültje is van. A rendőrség beszámolója szerint egy rendőr megsebesült.

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene.