Patthy Loránd;

Egyesült Államok;halálesetek;fegyvertartás;Joe Biden;lövöldözések;

2023-01-25 21:30:00

És eljött a fegyverek országa, ahol a napok száma már hiába próbálja utolérni a tömeggyilkosságokét

Ami a lőfegyverrel elkövetett erőszakot illeti, az Egyesült Államok minden statisztikát toronymagasan vezet. Korlátozásra van szándék, de nincs remény.

Miközben az amerikai társadalom sokkról sokkra vergődik, a világ kezd belefásulni, szinte fel sem kapjuk a fejünket arra, amikor az újabb és újabb lövöldözéseket jön hír az Egyesült Államokból. Csak rá kell nézni azonban a számokra, hogy igazán arcul vágja az embert a közbiztonsági helyzet drámai volta.

Amint arról a Népszava is beszámolt, legkevesebb hét ember meghalt, egy ember pedig életveszélyesen megsebesült egy lövöldözésben, amely helyi idő szerint hétfőn történt Half Moon Bay kis tengerparti közösségben Kalifornia középső részén, San Franciscótól 50 kilométerre délre. A gyanúsítottat, egy 67 éves férfit a járművében, egy seriffi iroda parkolójában találták meg, majd őrizetbe vették. Az eset három napon belül a második, több áldozatot is követelő tömeges lövöldözés volt Kalifornia államban, lapunk szintén megírta, hogy egy férfi egy holdújévi ünnepségen Los Angelesbelvárosához közeli Monterey Parkban kezdett tömeges lövöldözésbe. Korábbi hírek szerint tíz emberrel végzett, a halálos áldozatok száma azóta 11-re emelkedett, miután a sebesültek közül egy szintén belehalt sérüléseibe. Jelenleg kilenc sebesültet ápolnak kórházban.

Ennek a bűncselekménynek az elkövetője, a 72 éves Huu Can Tran később öngyilkos lett. Motivációi azóta sem tisztázottak teljesen, azonban az NBC News beszámolója szerint Los Angeles polgármestere arról tájékoztatott, hogy családi konfliktus állhatott a háttérben, az elkövető volt feleségét vehette célba. Erre a gyanúsított otthonában, valamint az öngyilkosságának helyszínéül szolgáló furgonban talált bizonyítékok alapján jutottak a hatóságok, bár hangsúlyozták, hogy a nyomozás még korai szakaszban van. A portál az esettel kapcsolatban egyébként egy felvételt is megszerzett, ezen az látható, ahogy egy 26 éves férfi, Brandon Tsay halált megvető bátorsággal, puszta kézzel lefegyverzi az elkövetőt. S bár a fiatal férfi hősnek kijáró tiszteletet harcolt ki, a helyi, zömmel ázsiai lakosság azóta is döbbenten áll az események előtt. A The Guardiannek nyilatkozó helyiek kifejezetten békésnek ismerték a környéket, és ez az érzés most szertefoszlott, van, aki azóta még a közértbe is fél gyalogosan elmenni.

Hogy csak a további aznapi történéseket említsük, az ABC News két másik halálesetről számolt be: egy, az iowai Des Moines-ben található iskolában egy 16 és egy 18 éves diák vesztette életét, az intézmény alapítója és igazgatója pedig súlyosan megsebesült egy lövöldözés következtében. A bűncselekménnyel kapcsolatban három potenciális gyanúsítottat vettek őrizetbe mintegy húsz perccel az eset után, körülbelül két mérföldre az iskolától. A rendőrség szerint egy bandaháború állhat a háttérben.

A másik eset ismét Kaliforniában történt, mindössze néhány órával a Half Moon Bay-i mészárlás után: Oaklandben legkevesebb egy ember meghalt, további hét pedig megsebesült egy újabb tömeges lövöldözésben. A nyomozás folyamatban van, a hatóságok egyelőre nem árultak el információkat a lehetséges indítékairól.

A gyakorlatilag mindennapos erőszak kétséget kizáróan összeköthető az egyre élesebb vitákat kiváltó, alkotmányban rögzített fegyvertartási joggal, a hírhedt második alkotmánykiegészítléssel. A CNN átfogó elemzést készített a témában, amelyből a többi között az derül ki, hogy

A ténylegesen polgári birtokban lévő fegyverek pontos számát nehéz megmondani a nem regisztrált fegyverek, az illegális kereskedelem és a globális konfliktusok miatt, de a szervezet becslése szerint a rendelkezésre álló 857 millió polgári fegyverből mintegy 393 millió amerikai állampolgárok birtokában van, ami a világ polgári fegyverraktárának körülbelül 46 százalékának felel meg. A gyártási ütem pedig csak növekszik, egyre több amerikai vásárol lőfegyvert.

Egy 2020-as Gallup-felmérés szerint az amerikai felnőttek csaknem 44 százaléka él olyan háztartásban, amelyben vagy lőfegyver, egyharmaduk pedig büszke tulajdonosa legalább egynek. Ez látszik egyébként az öngyilkossági arányokon is. Az Egyesült Államokban ugyan csak a világ lakóinak a négy százaléka él, de 2019-ben a lőfegyverrel végrehajtott öngyilkosságok 44 százalékát ott követték el.

A polgári fegyvertartáshoz köthető gyakori tragédiák ellenére a Pew Research Center 2021. áprilisi felmérése szerint az amerikai felnőttek csaknem harmada abban a hitben él, hogy kevesebb lenne a bűnözés, ha még több embernek lenne lőfegyvere. Ezt már számos tanulmány cáfolta, amelyek kimutatták, hogy a laza fegyvertartási szabályokkal mind az öngyilkosságok, mind a gyilkosságok, mind a fegyveres balesetek száma masszívan növekszik. Ennek megfelelően az Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) adatai szerint az Egyesült Államokban arányaiban több a fegyveres erőszak miatti haláleset, mint a fejlett világ országai közül bárhol.

A tömeges lövöldözésre az évek során több definíciót is megkíséreltek adni, de ezek közül a legáttekinthetőbb talán a Gun Violence Archive nonprofit szervezet módszere, amely azokat az eseteket tekinti tömeges lövöldözésnek, amelynek következtében a lövöldöző(ke)t nem számítva legalább négy ember meghalt vagy megsebesült. 2019-ben a szervezet összesen 417, 2022-ben pedig 213 tömeges lövöldözést rögzített, azonban a honlapján folyamatosan nyomon követhetők az aktuális adatok.

A halálos áldozatok közül 1650-en követtek el lőfegyveres öngyilkosságot, 1276-an pedig egyéb körülmények között, emberölés, vagy lőfegyveres baleset következtében vesztették életüket.

Two-thirds of mass shootings are instigated by domestic violence. Every month in the US, over 70 women are fatally shot by an intimate partner. Nearly 1M women report being shot or shot at by intimate partners, and over 4.5M women report being threatened with a gun by a partner. — Shannon Watts (@shannonrwatts) January 22, 2023

Shannon Watts, a lőfegyverrel elkövetett erőszak ellen küzdő aktivista, a Moms Demand Action csoport alapítója a Twitteren arra is felhívta a figyelmet, hogy a lövöldözések mintegy kétharmada családon belüli erőszakhoz köthető. Bejegyzése szerint az Egyesült Államokban minden hónapban átlagosan több mint 70 nőt a saját párja, vagy korábbi párja lő le. A beszámolók szerint csaknem egymillió nőre fogott már fegyvert vagy lőtt rá a partnere, és több mint 4,5 millió nő számolt be arról, hogy szóban megfenyegették ezzel. Monterey Parkban a helyiek azt rebesgetig, hogy párkapcsolati erőszak áll Huu Can Tran ámokfutása mögött is.

Eközben a Biden-adminisztráció a hivatalba lépése óta próbálkozik a fegyvertartási szabályok szigorításával, egyelőre azonban nem sok eredménnyel. 2021 márciusában az amerikai képviselőház elfogadott egy jogszabályt, amely átfogó szövetségi ellenőrzést írna elő a fegyvereladásokra, a javaslat azonban elakadt a szenátusban. Joe Biden hétfőn két törvényjavaslat elfogadására sürgette a kongresszust, amelynek értelmében betiltanák a támadófegyvernek minősülő lőfegyvereket, valamint a nagy kapacitású tölténytárakat, emellett 21 évre szállítanák fel a vásárlási korhatárt.

Az egyre sokasodó tragédiák ellenére azonban messze nincs társadalmi egység az ügyben: a Pew felmérése szerint a republikánus szimpatizánsok 80 százaléka és még a demokraták 19 százaléka is úgy véli, hogy a hatályos amerikai fegyvertartási szabályok megfelelőek vagy még tovább is kellene lazítani őket. A nemzetközi trendek eddig azt mutatták, hogy a szigorítás számottevő eredménnyel bír a fegyveres halálesetek számának csökkenését illetően, amint azt eddig egyebek között Ausztrália, Dél-Afrika, Új-Zéland és az Egyesült Királyság példája is megmutatta.