2023-03-28 10:08:00

Több mint 500 esetben kellett intézkedniük a tűzoltóknak a viharos szél miatt

A viharos szél miatt tetőszerkezetek sérültek meg, több ingatlan is lakhatatlanná vált. A tűzoltóknak több mint 70 esetben kellett sérült épületeknél beavatkozniuk, ahogy több közúti balesetnél is.

Több mint 500 esetben kellett intézkedniük a tűzoltóknak a viharos szél miatt – adta hírül kedden a katasztrófavédelem.

Leginkább útra, épületekre dőlt fák, sérült tetőszerkezetek és közművek miatt riasztották a tűzoltókat az ország több vármegyéjében. A legtöbbet a fővárosban, Pest, Somogy, Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kellett beavatkozniuk. Több ingatlan lakhatatlanná is vált a sérült tetőszerkezet miatt.

Több mint hetven esetben kellett a tűzoltóknak sérült épületeknél beavatkozniuk. Tizenöt helyszínen a villanyvezetékek leszakadtak a viharos szélben, vagy fák dőltek rájuk, ezek eltávolítása is munkát adott.

A közlekedésben is okozott fennakadásokat a viharos szél. Fa dőlt egy gépkocsira az 1-es főút 157-es kilométerszelvényénél, Mosonmagyaróvár térségében hétfőn, az esti órákban. A város hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével emelték ki a járműből a sofőrt. Két gépkocsi ütközött a 41-es főút mellett álló fasorból kidőlt fának Pusztadobos térségében, a 41-es kilométerszelvénynél, szintén az esti órákban. A felsővezetékekre és a sínekre dőlt fák miatt több dunántúli vasútvonalon is be kellett avatkozni.

Tekintve, hogy több vármegyére kedden is figyelmeztetést adtak ki az erős szél miatt, arra kérik az embereket, hogy továbbra is óvatosan közlekedjenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, lehetőség szerint ne parkoljanak fák alatt és figyeljék a meteorológiai szolgálat előrejelzéseit, riasztásait.