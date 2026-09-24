2026. október 8-án, pontosan tíz évvel azután, hogy megszüntették, újraindul a Népszabadság, Magyarország nagy múltú, meghatározó lapja. Az új Népszabadság online újságként és nyomtatott hetilapként működik tovább.
A tulajdonos többszöri kérésünk ellenére három hét alatt sem fogalmazta meg írásban, mik az elképzelései a lap és az online portál jövőjét illetően.
Az egykori református püspök, volt fideszes EP-képviselő a jelek szerint egy hónap után sem tudja elviselni a Magyar Péter vezette Tisza párt hatalmas választási győzelmét. Hegedűs Zsolt még a szombati népünnepély után a Bibliából vett idézettel válaszolt az esetleges kritikákra.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. A krónikus betegséggel élő, 12 év alatti gyermekek oltása szülő kérésére biztosított. A védőoltás beadása a háziorvosoknál kérhető – közli az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
A Kreml mentegetése közben a miniszterelnök politikai igazgatója leleplezte a technológiát, miszerint a közlemény smafu, pénzzel kell beavatkozni más országok belügyeibe.
A színész-rendező nyilvánosság előtti bocsánatkérést kért és kapott a Tisza párt elnökétől.
Messzire visszhangzó hír lett a magyar kormányfő október 23-i beszédéből.
A legfőbb ügyész ugyan a BRFK-hoz utalta Vadai Ágnes DK-s országyűlési képviselő feljelentésként értékelt kérdését, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium már el is döntötte: nincs itt semmi látnivaló.
Az LMP szerint az MTI vállalja, hogy „egy végtelenül korlátolt hatalom egyszerű verőembere legyen”.
Az OceanGate jövőre is szervezett volna mélytengeri túrát a Titanichoz, de egyelőre nem lesz semmi.
Csaknem harminc szervezet üzent a hatalomnak, hogy nem maradnak csendben, sőt egyre hangosabbak lesznek mindaddig, amíg a kormány nem hajlandó érdemi párbeszédre.
A viharos szél miatt tetőszerkezetek sérültek meg, több ingatlan is lakhatatlanná vált. A tűzoltóknak több mint 70 esetben kellett sérült épületeknél beavatkozniuk, ahogy több közúti balesetnél is.
Ezzel szemben arról van szó, hogy azzal a megyei kollegiális vezető háziorvossal szemben éltek etikai panasszal, aki fenyegetéssel, súlyos értékítélettel, félrevezető információkkal igyekezett rávenni háziorvos kollégákat a szerződések aláírására.
A párt közleménye szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pont csütörtökön erősítette meg hivatalos levélben, hogy a fakivágásokat azonnali hatállyal felfüggesztik legalább január 15-ig, ám állításuk szerint a fakivágások a nap folyamán is folytatódtak.
A Belügyminisztérium közleménye szerint „a rendezvényről az elmúlt időszakban számos, minden alapot nélkülöző, hangulatkeltő információ jelent meg”. A konzultáció szépséghibája, hogy a tanárok nem szólalhatnak fel rajta.
További 24 pedagógus kap tájékoztatást intézményének vezetőjétől arról, milyen következményekkel jár a munka jogellenes megtagadása.
A kormánypárti sajtó azután szállt rá Vasvári Csabára, hogy a szóvivő az Observernek nyilatkozva egyebek között arról beszélt, hogy az Orbán-kormány „folyamatosan túllépi a hatáskörét, és megingatja az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat”.
A MOMSZ szerint inkább az emberhiány csökkentése és bérrendezés tudná orvosolni a problémákat.
„Sajnálatos módon a rasszista ideológia magjai még 2022-ben is léteznek, és táptalajra is találnak” – áll a közleményben.
Makszim Buzsanszkij, az ukrán kormánypárt tagja korábban azonnali magyarázatot követelt Szijjártó Péter a Kárpátalján élő 150 ezres magyarság kimentésére, megvédésére vonatkozó kijelentésével kapcsolatban.
Az mondjuk önmagában annyira nem újdonság, hogy a kormányközeli napilap hasábjain esetenként valótlanság jelenik meg, az viszont igen, hogy ezt ilyen nyíltan reklámozza is valaki.
Közösen kell levonniuk az eredményből a tanulságokat.
A DK-nak két pert kellett megnyernie ahhoz, hogy a távirati iroda eleget tegyen a bírósági döntésnek
A válasz akkor jutott eszünkbe, mikor a kormánypárt MTI-hez eljuttatott, Gyurcsány Ferenc mai évértékelőjére reagáló sorait olvastuk.
Megértő politikájának kudarcaként értékeli az orvosi kamara az egészségügy elmúlt egy évében történteket, ezért újra fogalmazza követeléseit, és azonnal tárgyalni akar a kormánnyal. Az erről szóló közleményüket teljes terjedelmében idézzük:
Lehet, hogy Szél Bernadettéknek most lett elegük. Pedig csak a szokásos metódus zajlott.