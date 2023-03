Vas András;

csőd;felújítás;iskola;Somogy megye;Babócsa;

2023-03-29 13:10:00

„Ebből már sohasem lesz iskola” – Bedőlt a több mint 1,8 milliárdos iskolafelújítás, parókián és egykori patikában tanulnak Babócsán a gyerekek

Már a negyedik éve.

– Ebből már sohasem lesz iskola, le kell bontani az egészet, aztán egy újat kell építeni, mert ha erre ráépítenek bármit, összedől, mint a kártyavár – magyarázta hevesen a babócsai iskola előtt egy negyvenes férfi. – Higgye el, értek hozzá, az építőiparban dolgozom. Megbontották a födémet, több mint három éve veri az eső, eszi a fagy, ez már egy rom. És hazudik, aki azt mondja, hogy csak kivitelező kell és majd befejezik, aztán jöhetnek a gyerekek.

A látvány alapján nehéz elképzelni, hogy valaki ezt állítaná, igaz, hivatalos helyről még senki sem mondta ki, hogy a lassan négy éve tartó, több mint 1,8 milliárd forintos iskolafelújítási projekt bedőlt. Lapunkban folyamatosan végigkövettük a dél-somogyi település kálváriáját: a beruházás 2019 nyarán kezdődött el nagy csinnadrattával, és a hangzatos ígérettel, hogy 2020 őszén már visszatérhetnek a diákok a minden szempontból 21. századi épületbe, melyet elvileg 1,1 milliárd forintért újíttatott volna fel a Kaposvári Tankerület. A beruházást az APM Construct Kft. nyerte el, de az már a következő év elején látszott, esélye sincs befejeznie a munkát az előírt határidőre. A cég a koronavírus-járvánnyal indokolta a csúszást, s halasztást is kapott a tankerülettől, ám ezek után sem haladt a munkával, így a megrendelő 2020 októberében felmondta a szerződést, egyúttal bíróságra vitte az ügyet. Az iskola torzója közben ázott-mállott, az új pályázatot csak késve írták ki, az építési költségek pedig elszálltak, így a kormány a tavaly áprilisi választások előtt újabb 734 milliót biztosított a felújítás befejezésére.

„Mindez méltó válasz azoknak, akik kárörvendő ellendrukkerek voltak” – mondta akkori kampányvideójában a választókörzet kormánypárti képviselője, Szászfalvi László. - „Ők még soha nem hoztak sem Babócsára, sem a térségbe egyetlen fejlesztési forintot sem! De annál hangosabban gyűlölködnek és mindent is jobban tudnak mindenkinél. Több szerénység kellene!”

Azóta persze kiderült, hiába a pluszpénz – 66 százalékkal drágult projekt! –, az iskolafelújítás továbbra sem halad. A második tenderen győztes barcsi HM-Bau Kft. ugyan belekezdett a munkába, vállalva, hogy novemberre megtörténhet a műszaki átadás, s az idén januártól visszatérhetnek a gyerekek a parókiáról és a hajdani gyógyszertár épületéből, ahol negyedik éve zajlik a tanítás. Ám tavaly júliusban a HM-Bau is abbahagyta a munkát, ugyanis elszámolási vitái támadtak a tankerülettel, s utóbbi októberben végül felmondta a szerződést. A cégről az is elterjedt, hogy anyagi nehézségei akadtak, nem fizetett az alvállalkozóinak, több projektje is bedőlt – a kadarkúti egészségházzal kapcsolatos esetéről tavaly ősszel írtunk.

– Azóta csak annyi történt, hogy elszállították az építési törmelék egy részét valahová – állította Ágnes, akinek két évvel ezelőttig mindkét gyermeke még a babócsai iskolába járt, most Barcsra ingáznak, ami naponta 30 kilométer oda-vissza, azaz komoly megterhelést jelent a családnak. Kiderült, nem csak ők döntöttek így,

– Akik pedig itt vannak, szakmailag halálra vannak ítélve – magyarázta egy kétgyermekes asszony –, hiszen az előrelépéshez tanulmányi versenyekre kellene hordaniuk a diákokat, de az itt maradtak erre nem alkalmasak. Csupa hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő gyerek.

A szülők persze háborogtak, s a felelősöket is megnevezték: a tankerület, a vállalkozók és Szászfalvi mellett némi meglepetésre Jáger Gábor polgármester neve is előkerült. Pedig utóbbinak semmi köze a beruházáshoz – a projekt indulása után választották meg –, a képviselő, a tankerület és a vállalkozók a feje felett döntöttek és veszekedtek, ennek ellenére a helyiek szerint sokkal harcosabban kellett volna fellépnie a falu iskolájáért.

– Hivatalból reménykedem, hogy belátható időn belül elkészül az iskola – mondta lapunknak a faluvezető, ennél többet azonban nem akart nyilatkozni.

– Ő lesz az egyetlen nevesített áldozata a bedőlt projektnek, noha semmi köze sem volt hozzá – állította a helyi kocsma előtt József. – Jövőre a választásokon majd nyer a fideszes jelölt, aki már most hangoztatja, mi mindent csinálhatott volna Jáger Gábor. Az emberek pedig hisznek neki, el sem jut a tudatukig, hogy ezt az egészet Szászfalvi gründolta, ő nyilatkozott róla nagy arccal, ő jelentett be mindent, nem a polgármester.

pedig többek között arra is kíváncsiak voltunk, kinek kellene szerényebbnek lennie az ügyben, s kit tart felelősnek, hogy ide jutott a beruházás.

A felelősöket a tankerületnél és a Klebelsberg Központnál sem keresik, házon belül bizonyosan nem, legalábbis erre a kérdésünkre nem válaszoltak.

„A Kaposvári Tankerületi Központ a kivitelezést nem teljesítő vállalkozókkal szemben szerződésszegés okán felmondta a kivitelezési szerződéseket és bírósági eljárást kezdeményezett. Az ügyben folyamatban van a peres eljárás a Kaposvári Törvényszék előtt. A fenntartó a projekt Irányító Hatóságával és a felettes szervekkel együttműködve keresi a lehetőséget az intézmény felújításának befejezésére” – kaptuk a szó szerint megegyező választ mindkét helyről, a tankerület bármely munkatársának felelősségét firtató kérdésünk viszont reakció nélkül maradt. Ahogyan arról sem nyilatkoztak, hogyan számolnak el az EU felé az 1,088 milliárdos támogatással határidőre, vagyis az év végéig. Ráadásul 350-500 gyerekes körzeti iskola a vállalás, azaz még ebben a témában is borítékolhatóak a kínos pillanatok.

Felelősnek a HM-Bau sem érzi magát, legalábbis István András, a cég ügyvezetője csak annyit válaszolt lapunknak, hogy „a vonatkozó beruházással kapcsolatosan jelenleg is folyamatban van az egyeztetés, elszámolás társaságunk és a megrendelő között”, vagyis ő még a bírósági pert sem említette.

Az ügyben látható lépéseket egyedül Ander Balázs tett: a barcsi ellenzéki országgyűlési képviselő több alkalommal is felhozta a parlamentben a babócsai iskola kálváriáját. „A kormány elkötelezett az európai uniós források szabályos és hatékony, a magyar emberek érdekeit szolgáló felhasználása mellett. Hatáskörének megfelelően az Irányító Hatóság nyomon követi a szabályos megvalósulást, és megteszi a szükséges lépéseket, amennyiben ez indokolt” – kapta például válaszul arra a kérdésére, megvalósul-e egyáltalán az iskola felújítása.

Vagyis tulajdonképpen minden rendben, nincs itt semmi látnivaló.