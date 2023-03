MTI-Népszava;

Portugália;menekült;halál;késelés;

2023-03-28 18:39:00

Megözvegyült afgán menekült késelt halálra két nőt egy lisszaboni vallási központban

A háromgyerekes férfinak ismert lelki problémái voltak. Felesége egy görögországi menekülttáborban halt meg.

Késsel támadtak meg több embert kedden a portugál főváros Centro Ismaili nevű vallási központjában. Két nő életét vesztette, egy harmadik ember megsérült – jelentette a portugál rendőrség kedden. Nazim Ahmad, a lisszaboni iszmáiliták vezetője közölte: az elkövető egy afgán menekült, a halálra késelt nők a központ portugál munkatársai voltak.

A segélyhívás déletőtt 10 óra 57 perckor futott be a lisszaboni rendőrségre, a késelő megpróbált rátámadni a riasztás után a helyszínre érkező járőrökre, akik semlegesítették, majd őrizetbe vették a férfit. Kórházi kezelésre szorult, mert lábon lőtték. Sebesülései miatt négyórás műtéten kellett átesnie, állapota stabil.

A Portugáliában élő afgán közösség elnöke, Omed Taeri úgy tudja, hogy a késelő egy háromgyerekes afgán menekült, aki egy éve él Portugáliában, és nem tudja feldolgozni, hogy még görögországi tartózkodásuk alatt egy menekülttáborban meghalt a felesége. Ismert mentális problémái voltak, kezelték is – írja a Público –, és hiába próbált meg Németországba jutni a gyerekeivel, nem engedték.

A helyszínre kivonult a portugál terrorelhárítás is, António Costa portugál miniszterelnök úgy reagált a hírre: egyelőre korai lenne minősíteni, hogy pontosan milyen indíttatású bűncselekmény történt, mert a rendőrségi vizsgálat még folyamatban van.

Az iszmáiliták az iszlám síita ágának egyik kisebbségi vallási közössége, amelynek lélekszámát 15 millióra teszik. Kisebb csoportjaik a világ 25 országban, köztük hétezer fővel Portugáliában is jelen vannak. Szellemi vezetőjük az aga kán, jelenleg a svájci születésű Karim al-Husayni, aki maga is Portugáliában él, és 2019 óta portugál állampolgársága is van. Az iszmáiliták szervezete 2015-ben gazdasági és tudományos megállapodást kötött a portugál állammal, így a közösség nemzetközi központja, a Centro Ismaili is Lisszabonban ban van.

Az iszmáiliták ellen korábban csak Pakisztánban történtek hasonló támadások, amelyeket radikális szunniták követtek el, akik szerint az iszmáiliták deviáns felekezet az iszlámon belül.