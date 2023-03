Gy. D.;

Meggondolta magát a libanoni kormány, mégis előreállítják az órákat

Meggondolta magát a libanoni kormány, és úgy döntött, mégis előreállítják az órákat, szemben a kabinet korábbi döntésével, amelynek értelmében csak ramadán után álltak volna át a nyári időszámításra – derül ki a BBC beszámolójából.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a közel-keleti országban zavar alakult ki a pontos idővel kapcsolatban azután, hogy a szunnita muszlim vallású Nadzsíb Mikáti ügyvivő miniszterelnök ramadán végére halasztotta az óraátállítást, a keresztény közösség azonban vasárnap, a hagyományos időben egy órával későbbre állította az órát.

Nadzsíb Mikáti azonban most bejelentette, hogy szerdától hivatalosan is egy órával későbbre állítják az órákat. Elemzők korábban azt mondták, az ügyvivő kormányfő azért halasztotta a március 22. és április 21. között tartó ramadán, a muszlim böjti hónap végére a nyári időszámításra való átállást, hogy növelje népszerűségét. Az átállás elhalasztásával a muszlimok ugyanis egy órával korábban (a 19:00 helyett 18:00-kor lenyugvó nap miatt) fejezhették be a böjtöt a nap során.

A libanoni maronita keresztény egyház azonban közölte, hogy figyelmen kívül hagyja a döntést, amelyet „meglepőnek” minősített. A keresztény közösség példáját számos üzlet, sajtóorgánum és oktatási intézmény is követte, így végképp káoszt okozott az országban a pontos idő meghatározása.

Nadzsíb Mikáti hétfőn is ragaszkodott azon álláspontjához, hogy korábbi döntésének „nem voltak felekezeti okai, egy ilyen döntésnek nem kellett volna kiváltania ilyen, a felekezeteken alapuló választ” – fogalmazott. Az ügyvivő miniszterelnök azokat a „mélyen gyökerező politikai és vallási megosztottságokat” tette felelőssé a történtekért, amelyek miatt szerinte a parlament október óta képtelen volt megállapodni egy új elnök személyében. – A probléma nem a nyári vagy a téli időszámítás… A probléma az elnöki (hatalmi) vákuum – mondta.

A politikai patthelyzet nem különösebben segít az évek óta súlyos gondokkal küzdő libanoni gazdaság helyzetén sem, amely miatt az országlakók több mint 80 százaléka szegénységben él, és problémát jelent már az élelmiszer és a gyógyszer beszerzése is.