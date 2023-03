Vas András;

bíróság;építkezés;tilalom;Veszprém megye;strand;Balatonföldvár;

2023-03-29 16:54:00

Bírósági döntés sem érdekelte a fideszes kormányhivatalt, gőzerővel építik a kikötőt a balatonföldvári Nyugati strandon

A kivitelező cég valószínűleg azt reméli, eljut ez olyan készültségi fokig, amikor már kérhet a fennmaradási engedélyt.

Tiltó bírósági ítélet ellenére gőzerővel zajlanak a munkálatok a balatonföldvári Nyugati strandon azután, hogy a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal új építési engedélyt adott a kivitelező cégnek.

A kormányhivatal az új építési engedéllyel azután állt elő, hogy a Kúria tanácsa elutasította azt a felülvizsgálati kérelmet, amelyet a balatonföldvári önkormányzat és a kivitelező Balabo Kft. nyújtott be a a Pécsi Közigazgatási Bíróság ítélete ellen. Ez a pécsi ítélet az első építési engedélyt semmisítette meg arra hivatkozva, hogy ellentétes a helyi építési szabályzattal, ami kimondja, a strandok területe és funkciója nem változtatható meg.

Vagyis elvileg nem épülhetne kikötő a balatonföldvári Nyugati strandon, a valóságban azonban mégis épül, ugyanis a kormányhivatal a város jegyzőjének állítása alapján – amely szerint az építkezéssel nem változik meg a strand funkciója – a verdikt után rohamtempóban, az eredeti indoklással megegyezően új építési engedélyt adott ki a Balabo Kft.-nek. A strandot féltő, emiatt a beruházást ellenző civilek viszont ezt a határozatot is perre vitték, az ügyben április 26-án hozhat ítéletet a bíróság.

– A Kúria döntése elé egyértelmű, hiszen megállapította, hogy az első engedély elutasításakor jól döntött a bíróság – mondta lapunknak Herényi Károly, a projekt ellen küzdő Mosolygó Balatonföldvár Egyesület elnöke. – Ez alapján reménykedünk, hogy a második engedéllyel kapcsolatban is hasonló tartalmú verdikt születik majd.

Mint arról lapunkban a kezdetektől beszámoltunk, a fideszes többségű balatonföldvári képviselő-testület a 2019-es önkormányzati választások után vette napirendjére az e-kikötő ügyét, melyről a kampányban mélyen hallgatott. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli jogrendnek köszönhetően Holovits Huba kormánypárti polgármester 2020 tavaszán ki is írta a pályázatot, melyen egyedül a nem sokkal korábban az e-kikötő létesítésére 897 millió forintos állami támogatást nyert Balabo Kft. indult. Annak ellenére, hogy több helyi civil szervezet is tiltakozott a beruházás ellen, illetve, hogy a Nyugati strandra már korábban is terveztek kikötőt, amely éppen a lakossági tiltakozás miatt nem épült meg. A civil tiltakozások ellenére a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya szabad utat adott a projektnek, mely a megfelelő vízjogi engedélyeket is beszerezte a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól: ebből derült ki, az eredeti tervekben bemutatottnál is nagyobb kikötő épülhet. Eredendően 1,6 milliárd forintból 2,3 hektár vízfelületű, összesen 2,8 hektáros, 175 hajó befogadására alkalmas két, 311, illetve 225 méteres, a Balatonba nyúló mólószárral határol kikötő szerepelt a tervben, mely teljesen kettévágta volna a strandot egy 900 és egy 700 négyzetméteres részre, utóbb a hosszabb móló 380 méterre nyúlt volna.