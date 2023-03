Ungár Tamás;

Fidesz;ellenzék;polgármester;összefogás;Szekszárd;

2023-03-30 14:42:00

Alakul a nagykoalíciós együttműködés Szekszárdon, a Fidesz-frakció összefogott az ellenzékkel a fideszes polgármester ellen

Megakadályozták, hogy Ács Rezső új alpolgármestert vegyen maga mellé.

Ács Rezső, a tolnai megyeszékhely fideszes polgármestere a csütörtöki képviselőtestületi ülésen arra tett javaslatot, hogy a közgyűlés válassza meg második alpolgármesterré a KDNP-hez kötődő, ám képviselői státusszal nem rendelkező Posta Zoltánt. Mielőtt azonban erről a képviselők szavazhattak volna, Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője az szmsz módosítására benyújtott egy javaslatot, ami kimondta, hogy a városnak csak egy alpolgármestere lehet. A módosítást a fideszes és az ellenzéki képviselők szinte egyöntetűen támogatták, így Ács Rezső alpolgármesteri indítványát már nem is bocsáthatták szavazásra. A módosított szmsz arról is rendelkezett, hogy a képviselőtestület szakbizottságai visszakapják azokat a jogokat, amiket a polgármester a pandémiára hivatkozva elvont tőlük. A polgármester jogosítványait azzal is gyengítették, hogy létszámstopot rendeltek el a városházán, így Ács Rezső nem vehet fel senkit önhatalmúlag a hivatalba.

A történet azért meglepő, mert eddig a kormánypárti és ellenzéki képviselők a személyi kérdésekben ritkán szavaztak együtt,

Ismert, hogy Ács Rezső noha nyert a 2019-es önkormányzati választáson, az ellenzéki erőket integráló Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) eggyel több képviselőt juttatott be a közgyűlésbe. Így egyfajta kettős hatalom alakult ki a városban. Aztán 2020 márciusában az ÉSZ egyik képviselője, Zaják Rita elhagyta frakcióját, és függetlenként többször is alpolgármestert támogatta. Mindeközben Ács Rezső egy, az izmait megtámadó gyógyíthatatlan betegség miatt 2020 óta fokozatosan elvesztette mozgás- és beszédkészségét.

Az ellenzék többször is arra kérte Ács Rezsőt, hogy távozzon posztjáról, hisz munkáját nem képes ellátni, és ezzel súlyos, akár milliárdos károkat okoz városának, a polgármester azonban nem mondott le, mindig azzal érvelt, hogy szellemi képességei nem romlottak. A Fidesz megyei és országos vezetése védte Ácsot, bár a kiszivárgott hírek szerint főleg azért, mert tartottak egy időközi választástól.

Ács Rezső az utóbbi hetekben úgy érezhette, immár a sajátjai sem támogatják maradéktalanul. Ezért szerette volna alpolgármesternek Posta Zoltánt, akiben a jelek szerint jobban bízott, mint frakciója tagjaiban. A napokban a polgármester – bizalomvesztésre hivatkozva – meg akart válni a város jegyzőjétől, szóban fel is mondott neki (írásban nem tudta megtenni, mert a jegyző táppénzre ment), a Fidesz-frakció azonban ellenezte ezt a lépést, és úgy tűnik, el is érte, hogy a polgármester változtasson a döntésén.

Úgy tűnik, a párt országos vezetése is kiállt az Ács mögül, vélhetően ezért szavazhatta meg a közgyűlés kormánypárti frakciója a polgármestert háttérbe szorító szmsz-t.

A városházáról kiszivárgó információk szerint mostantól a szekszárdi közgyűlés kormánypárti és ellenzéki frakciója valamiféle nagykoalíciós együttműködéssel akarja irányítani a várost a 2023-as választásig.