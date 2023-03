Á. Z.;

Letartóztatták és kémkedéssel vádolják Oroszországban a The Wall Street Journal egyik újságíróját

Evan Gershkovich legutóbbi cikke arról szólt, hogy a szankciók miatt visszaesőben lévő orosz gazdaságnak milyen nehézségekkel kell megküzdenie az Ukrajna elleni háború miatt elszálló katonai költségek árnyékban.

Kémkedés vádjával letartóztatták Jekatyerinburgban Evan Gershkovichot, a The Wall Street Journal (WSJ) tudósítóját - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

A közlemény szerint Evan Gershkovich titkos információkat gyűjtött az orosz hadiipari komplexum egyik vállalkozásának tevékenységéről. Akár húsz év börtönt is kaphat, ha kémkedésért elítélik. Lapja az ügyben közleményt adott ki, amely elutasítja az FSZB vádjait. Azt az FSZB is elismerte, hogy Evan Gershkovich rendelkezett külügyminisztériumi akkreditációval, amikor letartóztatták.

Az FSZB nem hozta nyilvánosságra, hogy mikor tartóztatták le az újságírót, de csütörtök délután a férfit a Jekatyerinburgtól 1800 kilométerre nyugatra fekvő Moszkvában bekísérték a Lefortovo kerületi bíróságra. Azt nem hagyták, hogy ügyvéd legyen mellette. Akár húszéves börtönbüntetést is kaphat, ha elítélik kémkedésért. A bíróság épületét nem sokkal korábban bombariadó miatt evakuálták.

A WSJ honlapja szerint Evan Gershkovich Oroszországról, Ukrajnáról és a Szovjetunió utódállamairól írt. Korábban az AFP francia hírügynökség és a The Moscow Times tudósítója volt, de dolgozott a The New York Timesnál is. Legutóbbi WSJ-cikke arról szólt, hogy a szankciók miatt visszaesőben lévő orosz gazdaságnak milyen nehézségekkel kell megküzdenie az Ukrajna elleni háború miatt elszálló katonai költségek árnyékban.