Fekete Norbert;Frank Zsófia;

Magyarország;statisztika;autóbaleset;halál;2022;

2023-03-31 06:15:00

Megint meghalt egy falunyi ember autóbalesetben egy év alatt a magyar utakon

Tavaly 3,5 százalékkal több személyi sérüléssel járó baleset történt, mint 2021-ben, a halálos áldozatok száma viszont kicsit csökkent. Igaz, így is több mint félezren vesztek oda az utakon.

Közlekedési balesetben 535 ember vesztette életét Magyarországon 2022-ben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) részben még előzetes adatokat tartalmazó éves összesítéséből. Noha a több mint félezer áldozat rendkívül sok, az adatsorokból biztató tendenciák is kiolvashatók. Például az, a jelek szerint nem állnak vissza a járvány előtti sokkal rosszabb baleseti mutatók.

A Covid előtt, 2019-ben 602 ember halt meg az utakon egy év alatt. Aztán jött a járvány, ami miatt drasztikusan csökkent a közúti forgalom, és ez meglátszott a statisztikákon is: 2020-ban félezer alá csökkent az áldozatok száma, 460-an haltak meg. 2021-ben már nőtt a forgalom, 544-re emelkedett a balesetben elhunytak száma, ami miatt tartani lehetett attól: ahogy visszaáll a járvány előtti forgalom, úgy lesz megint egyre több halott az utakon. Ennek tükrében ad némi bizakodásra okot a 2022-es minimális, 1,7 százalékos visszaesés. Figyelemre méltó, hogy tavaly több olyan kirívóan súlyos baleset is történt, amelyek egyenként, önmagukban drasztikus hatással voltak az éves statisztikákra. Április elején egy kisteherautó Mindszentnél vonattal ütközött, a kocsiban öten a helyszínen életüket vesztették. Szeptemberben szintén öten haltak meg egy Miskolc és Szerencs között történt frontális ütközésben.

Míg a halálos áldozatok száma némiképp csökkent, összességében 3,5 százalékkal több személyi sérüléssel járó baleset történt 2022-ben, mint 2021-ben. Tavaly 14 732 személysérüléses közúti közlekedési karambolt regisztráltak, amelyekben különösen a súlyos sérültek száma nőtt. Míg a Covid-években körülbelül 4600-an szenvedtek súlyos sérülést, tavaly már 5035-en.

Itt is érdemes felidézni: a járvány előtti utolsó évben, 2019-ben 5482-en sérültek súlyosan az utakon.

A KSH adataiból kiderül az is, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek leggyakoribb oka változatlanul az elsőbbség adás kötelezettségének elmulasztása, a gyorshajtás és a szabálytalan irányváltás. Viszont az ittas állapotban okozott balesetek száma országosan 2,5 százalékkal 1193-ra csökkent.

Deli Kálmán, közúti közlekedésbiztonsági és gépjármű-közlekedési igazságügyi szakértő szerint a halálos kimenetelű balesetek számának csökkenése a technika fejlődésének is köszönhető. Az új, korszerű autókban egyre több az olyan érzékelő, kamera, biztonsági vezetéstámogató asszisztens, amely segít megelőzni az ütközést, illetve jelentősen csökkentheti annak súlyosságát. Másfelől a szakértő úgy látja, a balesetek számában továbbra is nagy szerepet játszik, hogy az emberek frusztráltak, intoleránsak, türelmetlenek és szabálytalanok, ez pedig a vezetési morálon, végeredményben a statisztikákon is meglátszik.