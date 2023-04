Kuklai Katalin;

Magyarország;vakáció;Skorpió;

2023-04-01 15:51:00

Nyaralásról is hazahozhatunk skorpiót, ráadásul sokáig bírják élelem és víz nélkül

Magyarországon a leggyakrabban kárpáti skorpióval lehet találkozni, ez a faj Európában őshonos, szeret utazni, nagyon könnyen el tud bújni, nyaralásról is rengetegszer hozzák haza véletlenül videókamera-táskában, bőröndben.

Meghökkentő poszt jelent meg péntek reggel a magyar közösségi médiában. Egy Facebook-felhasználó megosztásában azt írta: csütörtökön egy élelmiszerlánc egyik üzletében az előre csomagolt eper között talált egy skorpiót.

A pórul járt vásárló egy pohárral csapdába ejtette az állatot, és szakembert, Both Zoltánt hívta, aki tegnap délután el is hozta tőle a skorpiót. A vadállatbefogó lapunk megkeresésére elmondta: – Az eset egyáltalán nem példa nélküli, hiszen évente több alkalommal hívnak skorpióhoz. Jelen esetben egy Heterometrusról volt szó, egy 3-3,5 centiméteres példányról. Ez óriás erdei skorpió egyik alfaja, amely elsősorban Délkelet-Ázsia szubtrópusi tájain honos. Valószínű, hogy nem is az eperrel érkezett hazánkba, hanem valamelyik trópusi gyümölccsel, és csak átmászott az eper dobozába.

Both Zoltán hozzátette, Magyarországon a leggyakrabban kárpáti skorpióval lehet találkozni, ez a faj Európában őshonos, szeret utazni, nagyon könnyen el tud bújni, nyaralásról is rengetegszer hozzák haza véletlenül videókamera-táskában, bőröndben. Összefogják őket a szennyes ruhával, törölközővel, nem rázzák ki a ruhákat, úgy pakolják el, és itthon bújnak elő a rovarok. Arra is volt már példa, hogy kertészetek hoztak be virágfölddel, növényekkel rovarokat, de egzotikus gyümölcsökkel is kerülnek be az országba nemcsak skorpiók, hanem pókok és egzotikus hüllők is. Both Zoltán felelevenítette, hogy volt rá példa, hogy egy hűtőszekrényben lapult meg egy skorpió, hónapokig utazott konténerben, majd hónapokat állt az áruházban is, mire megvásárolták a hűtőt. De az az állat Thaiföldről érkezett, és kicsit veszélyesebb volt. A skorpiók egyébként majdnem olyan szívós állatok, mint a csótányok, csaknem egy évig is kibírják táplálék és víz nélkül.

Még egy darázscsípésnek is erősebb hatása lehet, mint ezeknek a rovaroknak a marása. Riadalmat okozhat, de életveszélyt nem. Esetleg kisgyerekekre lehet veszélyesebb, illetve allergiás reakciót okozhat a mérge, de az sem halálos. „Ez nem olyan, mint a filmekben látjuk, hogy megszúr egy skorpió, mérget injektál a testünkbe, és marad pár percünk.” Azonban ahogy ez az állat beutazott, sajnos ugyanúgy beutazhat egy veszélyesebb faj is. A vadállatbefogó azt tanácsolta, hogy aki ilyen egzotikus rovart vagy hüllőt talál, kérjen segítséget egy olyan szakembertől, aki erre specializálódott, vagy vegye fel a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykerttel.

Both Zoltán szerint egyébként nem ezek az időnként felbukkanó rovarok jelentik a legnagyobb problémát, hanem az illegálisan tartott veszélyes állatok, mint például a mérges kígyók, nyílméregbékák, egyes pókfajok. Ezeknek a tartsa engedélyhez kötött, de a feketepiacon hozzá lehet jutni enélkül is, így viszont nincs róla adat, hogy mennyi lehet az országban ezekből az állatokból. Az ázsiai skorpió egyébként legálisan megvásárolható hazánkban is, ha valaki kedvet érez a tartására. A terrarisztikai szaküzlet honlapján azért felhívják a figyelmet arra, hogy ezek „nem kézbe való állatok, kezelésükhöz használjunk csipeszt”.