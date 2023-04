Vas András;

Orbán-kormány;tiltakozás;hosszabbítás;veszélyhelyzet;

2023-04-03 07:40:00

Civil szervezetek tiltakoznak az ellen, hogy az Orbán-kormány még 180 nappal meg akarja hosszabbítani a

Legfőbb ideje véget vetni a kormány korlátlan, 2020 tavasza óta tartó veszélyhelyzeti felhatalmazásának! – írták közleményükben jogvédők nem sokkal azután, hogy egy törvénytervezet szerint az Orbán-kormány május végétől újabb 180 nappal meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet.

Az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért szerint inkább a veszélyhelyzeti szabályok átalakítására és a kormány indokolatlan túlhatalmának megszüntetésére lenne szükség.

A mindenkori veszélyhelyzet lehetővé teszi a hatalom számára, hogy egyik napról a másikra felülírja a törvényeket, s a lehetőséget ki is használta a kabinet, amely csak tavaly 267 veszélyhelyzeti kormányrendelet hozott, s többségük nem függött össze a veszélyhelyzet elrendelésének alapjával, szimplán csak a politikai célokat szolgált.

Nemcsak a civilek kifogásolják a veszélyhelyzeti kormányzást, a héten David Pressman amerikai nagykövet is demokratikus deficitről beszélt Magyarország kapcsán, jelezve, a különböző veszélyhelyzetek már több mint 2547 napja érvényben vannak.

A veszélyhelyzet hivatalosan valójában csak 2020 óta létezik, a hatalomnak különleges jogokat biztosító tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet viszont 2015. szeptember 15. óta van, ezt eddig 13-szor hosszabbították meg. Az első járványügyi veszélyhelyzetet 2020. március 11-én vezették be. A hozzá kapcsolódó első felhatalmazási törvényt 2020. márciusában fogadta el az országgyűlés. A második járványügyi veszélyhelyzetet 2020. december 4-én rendelték el, ehhez november 10-én fogadták el a második felhatalmazási törvényt. A második járványügyi veszélyhelyzet másfél évig élt, a 2022. május 25-én kihirdetett, most is érvényben lévő háborús veszélyhelyzet váltotta.