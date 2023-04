P. L.;

2023-04-02 18:20:00

Lecsapott a TEK egy 17 éves fiúra, aki iskolai lövöldözésre készült

Akár öt évre is rács mögé kerülhet.

Chatfórumokon osztotta meg többekkel azon tervét egy 17 éves miskolci fiú, hogy fegyverrel fog berontani egy általános iskolába, és többeket le fog lőni. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) emberölés előkészületével gyanúsította meg, majd bűnügyi őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását, amit a bíróság mai napon egy hónapra el is rendelt - olvasható a rendőrség honlapján.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) Felderítési Igazgatósága a kapott információk alapján 24 órán belül azonosította az online fenyegetőző felhasználót. Mint kiderült, a tinédzser több online közösségi platformon is hangoztatta azon tervét, hogy valamelyik általános iskolában lövöldözni fog. Megtervezte, hogy ha betölti a 18-at, fegyvert fog vásárolni, az ehhez szükséges engedélyeztetési eljárással pedig teljesen tisztában volt. Tervbe vette azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Mindehhez az ihletet az Egyesült Államokban történt lövöldözésekből meríthette, ugyanis rendszeresen keresett fel olyan weblapokat, amik a közelmúlt ilyen eseteiről számoltak be.

Egy esetleges tragédiát megelőzendő, másnap, március 30-án este le is csaptak a fenyegetőző kamaszra. A TEK műveleti egysége miskolci otthonában kapcsolta le, majd Budapestre szállították és emberölés előkészülete miatt még az éjszaka gyanúsítottként hallgatták ki a KR NNI erőszakos bűncselekmények elleni nyomozói. A 17 éves fiút kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság ma délelőtt egy hónapra el is rendelt, javítóintézetben végrehajtva. Tettének büntetési tétele akár öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet - jelezte a rendőrség.

Az eset miatt a hatóság külön figyelemfelhívást is intézett a beszámolójában. A következőt írták:

„A fenti eset kapcsán hívjuk fel a figyelmét különösen azon fiataloknak, akik sok időt töltenek az online térben, hogy az interneten bármely közösségi oldal, még ha zártnak tűnik is, nagy nyilvánosságnak számít. Az ott kiposztolt és megosztott tartalmak nem magánbeszélgetések, és egy-egy adott szónak, vagy mondatnak akár súlyos következményei is lehetnek. A magyar bűnüldöző szervek minden fenyegetést komolyan vesznek, a világ bűnügyi tapasztalatai alapján nem engedhető meg az, hogy egyetlen magyar ember élete is veszélybe kerüljön.

A TEK és a KR NNI egyetértésben hangsúlyozza, hogy a hatóság – ahogy eddig is, a jövőben is – minden, a tudomására jutó, az élet kioltásával járó bűncselekmény gyanúja esetén, a tragikus végkifejlet megelőzése érdekében haladéktalanul megteszi a szükséges és nélkülözhetetlen intézkedéseket.

Kérjük, aki úgy érzi, hogy külső segítségre van szüksége pszichés problémái megoldásához, az keressen fel szakembert, vagy vegye fel a kapcsolatot valamelyik lelkisegély szolgálattal! Az interneten számos ilyen krízisközpont megtalálható, több közülük a nap 24 órájában elérhető. Aki pedig környezetében észlel mentális problémával küzdő személyt, kérjük, jelezze a hatóságok felé!”