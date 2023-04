Gy. D.;

Oroszország;szökés;Kreml;szivárogtatás;elkobzás;paranoia;állami cégvezetők;állami tisztségviselők;útlevelek;orosz-ukrán háború;

2023-04-03 11:13:00

Szökéstől és szivárogtatástól tart a Kreml, elkobozza az útlevelet az orosz tisztségviselőktől és cégvezetőktől

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy szigorítottak a külföldre utazás feltételein azok esetében, akik „érzékeny” területen dolgoznak.

Az orosz biztonsági szolgálatok magas rangú tisztségviselőktől, állami cégek vezetőitől kobozzák el az útleveleket megakadályozandó, hogy az illetők a tengerentúlra utazzanak, mivel a Kremlnél attól tartanak, hogy ebben az esetben attól tartanak, hogy szivárogtatnának és/vagy megszöknének – írja a The Financial Times (FT).

Ennek értelmében szigorítottak az utazási feltételeken az állami szektorban dolgozók esetében, és így prominens tisztségviselőket, sőt, korábban tisztséget viselőket is felszólítottal arra, hogy nyújtsák be utazási dokumentumaikat – közölte a lappal az ügyet ismerő több forrás is.

Az FT szerint a lépés azt tükrözi, hogy a Kremlnél és a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnál (FSZB) erős a gyanú az orosz civil elit hűségével kapcsolatban. Közülük burkoltan, de sokan ellenzik a háborút, és nemtetszésüknek adnak hangot azzal kapcsolatban, milyen hatással van a háború (és a belőle eredő gazdasági helyzet) az ő életstílusukra.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy szigorítottak a külföldre utazás feltételein azok esetében, akik „érzékeny” területen dolgoznak. A lapnak nyilatkozva elmondta, hogy míg egyes helyeken általános szabályzatot léptettek életbe erre vonatkozóan, „bizonyos alkalmazottak” esetében egyénileg döntenek. Hozzátette, erre több figyelmet fordítanak a „különleges katonai művelet” – értsd: az Ukrajna ellen indított háború – kezdete óta.