A Politico öt diplomáciai forrásra hivatkozva ír erről. Április 12-ig hivatalosan nem fognak lépni.
Az Európa és az Egyesült Államok közötti növekvő bizonytalanságot jelzik a rejtélyes módon nyilvánosságra került hangfelvételek.
A fiatal férfi beismerte bűnösségét és bocsánatot kért.
Vertán György a Népszavának elismerte, hogy Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin a cége lakásában lakik, a politikus egykori felesége, Varga Judit pedig egyik vállalatánál, a Tigra Zrt.-nél dolgozik.
A dokumentum szerint a mentőket a saját állításával ellentétben nem is Varga Judit hívta.
Ha David Franklin Slatert bűnösnek találják, akár 10 év börtönt is kaphat.
Joshua Schulte-t a bíróság azért ítélte el, mert titkos adatgyűjtő eszközöket adott át a WikiLeaks-portálnak.
Egy másfél hónapos vizsgálat eredményeiről számoltak be.
A terv kivágta a biztosítékot az Egyesült Államokban.
Már azon túl, hogy a dokumentumok egy részének tartalmát mostanra nagyjából az egész világ ismeri.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban decemberben elrendelte a művelet tervezésének leállítását.
Miután erről szóló állítások jelentek meg a kiszivárgott amerikai hírszerzési iratok révén.
A dokumentum szerint a legnagyobb létszámban Nagy-Britannia különleges erői (50) vannak jelen, őket pedig Lettország követi 17 fővel.
Legalábbis ettől tartanak amerikai tisztségviselők. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, az ukrán elnökhöz közeli egyik forrás a CNN-nek azt mondta, Ukrajna kénytelen volt változtatni hadtervein az offenzívára vonatkozó iratok kiszivárgása miatt. A dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai fél szövetségesei (Ukrajna, Izrael és Dél-Korea) után is kémkedik (amin nem teljesen meglepő, mégis, érthető módon, a kapcsolatoknak nem tesz jót). Előkerül egy olyan dokumentum is, amelyben úgy vélekednek, nyomást lehet gyakorolni Izraelre úgy, hogy élet kioltására is alkalmas katonai segélyt küldjön Ukrajnának.
Szakértők óva intenek attól, hogy teljes mértékben hitelt adjanak az orosz források által megjelentetett katonai dokumentumoknak. Elemzők szerint azonban az iratok egyes részei eredetinek tűnnek, és értékes információkkal szolgálhatnak a fegyver- és csapatszállítással, az egyes ukrán egységek létszámával és egyéb részletekkel kapcsolatban.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője megerősítette, hogy szigorítottak a külföldre utazás feltételein azok esetében, akik „érzékeny” területen dolgoznak.
Az EP-jelentéstevő attól fél, hogy már késő a magyarországi folyamatokat megállítani, és kétségei vannak azzal kapcsolatban is, hogy lesz-e még hazánkból európai értelemben vett jogállam.
Ebben az iráni külügyminiszter egyebek mellett a Forradalmi Gárdát kritizálja. Az sem elképzelhetetlen, hogy egy jól előkészített kampányfogásról van szó.
Pénteken két olyan anyagot is közzétettek, amelyek miatt politikusoknak kellett magyarázkodniuk.
Ráadásul nemcsak az ügyészségnek mentek a nevek, de a NER-médiában is körbeadták azokat.
Ha a terrorizmussal gyanúsított férfi igazat mond titkosügynöki megbízásáról, a sajtóban megjelenő információk őt és kapcsolatait is céltáblává tették a dzsihadisták számára. Egy biztos: valaki biztosan szivárogtatott az ügyről.
Roger Stone-t az igazságszolgáltatás akadályozásával, tanúk befolyásolásával is vádolják, az ügyészség szerint köze volt a 2016-os elnökválasztási kampányt befolyásoló Wikileaks-szivárogtatáshoz.
A Jobbik volt alelnöke szerint magánéleti "anyagokkal" zsarolhatják egymást volt pártjában.
Kínos helyzetbe került és magyarázkodásra kényszerült Stefan Löfven svéd miniszterelnök, miután kiderült, hogy bizalmas katonai és egyéb adatok szivárogtak külföldre.
Megkezdődtek a beharangozott változtatások a Fehér Házban. Lemondott Donald Trump kommunikációs igazgatója, Mike Dubke, akit márciusban vettek fel, hogy javítson az adminisztráció negatív médiamegítélésén.
Lezárult a belső vizsgálat, de nem tudták megállapítani hogy ki juttatta el a sajtóhoz Hende Csaba honvédelmi miniszter, a Honvédelmi Minisztérium három Mi-8-as típusú helikopter beszerzéséről szóló, nem nyilvános levelét - derül ki Hende Csabának a parlament honlapján még év végén közzétett írásbeli válaszából.
Nem tudni, eljár-e az ügyészség a lapunk által feltárt újabb fejlemények nyomán az ombudsmani hivatal belső levelezésének kiszivárgása ügyében. Emlékezetes, az ombudsman tiltott adatszerzés és más bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést, amiért a Magyar Nemzet nyilvánosságra hozott egy levelezést, amely a lap szerint a TASZ és az ombudsmani hivatal között zajlott, ám valójában a hivatal belső levelezőrendszeréből származott. Az ügyben Székely Lászlót az Országgyűlés igazságügyi bizottsága is meghallgatta, de nem állapítottak meg szabálytalanságot. Ugyanakkor az alapvető jogok biztosa szeptember 26-án ügyészségi feljelentést tett.
Az amerikai kormány arra következtetésre jutott, hogy valóban egy újabb forrásból kezdtek el kiszivárogni titkos nemzetbiztonsági iratok - jelentette kedden a CNN hírtelevízió.