csokoládé;NÉBIH;termékvisszahívás;

2023-04-03 20:08:00

Rákkeltő anyagot tartalmazó mandulás étcsokoládét hívott vissza a Nébih

Határérték feletti mértékben tartalmaz aflatoxinokat, amelyek már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek.

Rákkeltő anyagot tartalmazó mandulás étcsokoládét hívott vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – derül ki a Nébih honlapján hétfőn megjelentetett közleményből.

Mint írják, a 72 százalékos étcsokoládés-mandulás, 100 gramm kiszerelésű Cachet csokoládé határérték feletti mértékben tartalmaz aflatoxinokat, amelyek már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, melynek során a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet.

A visszahívás az alábbi azonosítókkal rendelkező termékekre vonatkozik: