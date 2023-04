Népszava;

2023-04-04 18:22:00

Majdnem teljes a Balaton Sound zenei programja

A fesztivál pedig újra felvette lánykori nevét.

Már kedvünkre válogathatunk a Balaton Sound bőséges zenei kínálatából június 28. és július 1. között. A rendkívül erősre sikerült nemzetközi sor mellé már a hazai zenei szcéna sztárjai is csatlakoztak, a fesztivál pedig újra felvette „lánykori nevét”, mostantól Heineken Balaton Soundnak szólítjuk.

„Az elektronikus zenei műfajok sokszínű kínálatával és gazdagodó egyéb programokkal megújuló fesztiválunk egy új időszámítást indít ebben az évben” - mondta Filutás Anna , a Sound projektvezetője. „Ezt a törekvésünket segíti és erősíti, hogy tíz év után visszatér hozzánk - névadó támogatóként - a világ legismertebb sör márkája, a Heineken” – tette hozzá.

A nagyobb programhelyszínek zenei kínálata is teljessé vált és kiegészült a sokak által várt magyar headliner zenekarokkal. Eszerint a Nagyszínpadon lép fel az első napon Hardwell, KSHMR, Kungs és Yves V. Másnap érkezik Tiesto, Ofenbach, Regard valamint a Goodboys. Pénteken itt lesz Armin Van Buuren, Vini Vici, a Halott Pénz és Justus. A Sound zárónapján Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Majka és Blasterjaxx lép fel ezen a helyszínen. A nagyszínpad hivatalos afterparty sávjába érkezik Riton, Joel Corry és Alle Farben.

A B my Lake nevével fémjelzett alternatív elektronikus zenei szcéna legnagyobb színpada, a B Stage fellépői lesznek, az első napon Charlotte De Witte, Enrico Sangiuliano, Indira Paganotto, Mateo & Spirit, Raul Young, Kitti Kay, Bernathy live, Dave Wincent. A második napon Carl Cox, Joseph Capriati, Stella Bossi, Anfisa Letyago, Tinlicker live, Shabaam b2b Episode1 aka Aladarus, Indigo Theory live. Pénteken lesz Adam Beyer, Sam Paganini, Dubfire, Satori live, Hot X, SanFranciscoBeat és Mirmur. A zárónapon pedig Artbat, Pan-Pot, Argy, Gioli & Assia live, Fred Lenix, Metha, Denes Toth és Avika.

A kisebb underground elektronikai helyszín, a My Stage powered by Jack Daniels az alábbi nevekkel rukkol elő: Sebastian Leger, NTO live, Jeremy Olander, Pöli, Garay & Jaffa Surfa, Lenny Lenox, Octile. Jön Charlie Sparks b2b Parfait, Clara Cuve, Cera Khin, dtnb. & and/or, Nakrasia, CRB, Sonic Rain. És elérkezik a péntek, amikor itt fellép Joris Voorn, Agents Of Times, Coeus, Philipp Straub, Marwan, Dubecticut & Robert Makai, Justrice. A Heineken Balaton Sound utolsó napján pedig itt lesz Layla Benitez, Amèmè, Paula Tape, Secret Factory, Mulya, SouveQ és Lerm.

Az már korábbról ismert, hogy új színpaddal is színesedik a Sound idei kínálata, ahol ikonikus party brandek váltják majd egymást naponta. Első napon a Masquerade bemutatja: Claptone, Nora en Pure, Tini Gessler, Ferreck Dawn és Andrea Lane. Másnap érkezik a Next Level, olyan nevekkel, mint Tschami, Dimension, Matroda, Sullivan King, Dublic & B'Andre - special basshouse DJ set, Nosphere & Skrude és Gemcamp & Bevild. A következő napon a Rave Culture terepe lesz ez a helyszín, itt lép fel Will Sparks, W&W, Dubvision, AXMO és Olly James. A Sound utolsó napján a Q- dance bemutatja: Sub Zero Project, Ran-D, TNT, Frontliner Rebelion, Sefa Hosted by Villain

Részletes programtábla elérhető a Balaton Sound honlapján.