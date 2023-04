nepszava.hu;

2023-04-04 12:28:00

Juhász szerint újabb 500 ezer forintos bírságra büntették a TV2-t, mert még mindig nem olvasták be a vele kapcsolatos helyreigazításokat

Az egykori politikus kemény szavakat intézett a TV2 vezérigazgatójához, Pavel Stanchevhez, akit egyebek között bolgárul is „hazudós Sztancsevnek” nevezett.

Újabb büntetést, 500 ezer forintos bírságot kapott a TV2, mert továbbra sem tett eleget a korábbi ítéleteknek, és nem közölte a helyreigazításokat Juhász Péterrel kapcsolatban – derül ki a volt politikus keddi Facebook-bejegyzéséből.

Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, a TV2 korábban nem vagy csak trükközve tett eleget a bíróságnak a helyreigazításokra vonatkozó jogerős ítéleteinek, noha 2016-ban és 2017-ben folyamatosan hazudtak Juhászról. A csatorna sumák módon arra hivatkozott, „a helyreigazító közlemény olyan terjedelmes volt, hogy annak egy adásban való közzététele meghaladta volna a rendelkezésre álló műsoridőt”. Mivel a TV2-nek később sem sikerült rendesen beolvasnia a helyreigazításokat, a Fővárosi Törvényszék másodszor is végrehajtást rendelt el a csatorna „híradójával” szemben, továbbá félmillió forintos bírságot is kiszabtak a csatornára.

Juhász felidézi, Pavel Stanchev, a TV2 vezérigazgatója a Media1-nek decemberben nyilatkozva azt mondta, „ő nem volt ott, amikor a brutális hazugságcunami elöntötte a stúdiójukat, de az ő vezetése alatt a TV2 minden törvényt betart”.

„Ő egy végrehajtó pribék, egy autoriter rezsim szolgája. A rezsim pénzeli a TV2-t, hogy rágalmakat terjesszen a hatalmuk megtartása érdekében, Stanchev ezt elvégzi, majd befizeti a büntetést a rezsim számlájára, ami ezután reklámidőt vásárol náluk, hogy legyen miből befizetni a büntetéseket” – fogalmaz a korábbi politikus, aki Facebook-bejegyzésében egyebek között Stanchev nyelvén, bolgárul is "hazug Sztancsevnek" nevezte a TV2 vezérigazgatóját.