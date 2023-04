nepszava.hu;

Lázár János;Volánbusz;igazgatóság;felügyelőbizottság;

2023-04-04 11:52:00

Kormányközeli „nagyágyúk” érkeznek a Volánbusz igazgatóságába és felügyelőbizottságába

Köztük van Varga Judit válófélben lévő férje, vagy éppen Vida József, továbbá régi motorosok is. Pedig Lázár János az év végén azt mondta a MÁV- és Volán-szakszervezetek képviselőinek, hogy „semleges, jól működő állami vállalatot kívánnak működtetni”.

Kormányközeli „nagyágyúk” érkeznek a Volánbusz igazgatóságába és felügyelőbizottságába – írja a 24.hu.

A portál információi szerint a társaság igazgatóságának elnöke Vida József lett, aki Mészáros Lőrinc bizalmasaként előbb a Takarékbank vezetője volt, majd a Budapest Bank és az MKB közreműködésével formálódó államközeli MBH Bank előkészítéséből vette ki a részét. Ezenkívül benne van Mészáros tőzsdei cégének, az Opus Global Nyrt,-nek az igazgatóságában, és továbbra is tulajdonosa a TV2 Csoportnak. Igaz, a portál nem találta nyomát annak, hogy korábban nagyszabású közlekedési feladatokkal foglalkozott volna, igaz, nem mintha ez meglepő lenne.

Szintén az igazgatóságban landol Németh Lászlóné, aki azonban már jártasabb ezen a területen, aki a második Orbán-kormány fejlesztési minisztereként szoros kapcsolatban állt a közlekedési ágazattal, az előző évtized közepén pedig nemzeti közlekedésfejlesztési stratégia megalkotásával bízták meg. Mint arról a Népszava is beszámolt, Németh Lászlóné tavaly tért vissza, miután Lázár a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági elnökévé tette meg őt.

Új it-tag a cégnél Eppel János is, a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. korábbi ügyvezetője, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke. Ő korábban felügyelőbiztossági tag volt az Eximbanknál is. Szintén az Eximbanknál dolgozott korábban egy másik új it-tag, Dancsó József, aki korábban a Magyar Államkincstárat is igazgatta.

Az igazgatóság tagja lett továbbá Magyar Péter, Varga Judit igazságügyi miniszter válófélben lévő férje. Ő korábban a Diákhitel Központot vezette. A portál érdeklődésére megerősítette kinevezésének tényét, és elmondta azt is, hogy mi teszi alkalmassá a feladatra: „Mintegy nyolc évig foglalkoztam közlekedési szakpolitikával a magyar kormány uniós nagykövetségén (Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete). Először 2011-től a magyar uniós elnökség alatt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési szakdiplomatájaként, majd a Külügyminisztérium és végül a Miniszterelnökség diplomatájaként tartozott hozzám többek között az uniós és ezáltal a hazai közlekedési szakpolitikai jogalkotás követése, illetve a kapcsolódó magyar kormányzati álláspont képviselete. Ezenkívül, mintegy nyolc hónapja a Magyar Közút Zrt. igazgatóságának a tagja vagyok”.

Rajtuk kívül megjelentek régi motorosok is. A felügyelőbizottságba érkezik Vereczkey Zoltán, aki bő 12 évvel ezelőtt már részt vett a cég igazgatótanácsának munkájában, sőt, a korabeli sajtóhírek szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megbízásából az ő irányításával állították össze a Volánbusz 2002 és 2010 közötti működéséről és gazdálkodásáról szóló jelentést. Vereczkey jelenleg egyébként a Parragh László vezette Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

A másik új tag, Szarvas Ferenc a MÁV-ot vezette 2010 és 2012 között; akkori menesztése meglepte a szakmát. Ő jelenleg egyebek mellett az MVM Zrt. igazgatóságában dolgozik, míg MÁV-os korszaka előtt az Államadósság Kezelő Központot vezette.

A távozók között van Kretter Diána, a Miniszterelnökség közbeszerzési felügyeletért felelős helyettes államtitkára és Gazsó László Balázs, a Technológiai és Innovációs Minisztérium tavaly decemberben felmentett közigazgatási államtitkára. Előbbi az igazgatóság, utóbbi a felügyelőbizottság tagja volt.

Pedig Lázár János építési és közlekedési miniszter az év végén azt mondta a MÁV- és Volán-szakszervezetek képviselőinek, hogy „semleges, jól működő állami vállalatot kívánnak működtetni”.

A portál információi szerint ezzel nincs vége, a Volánbuszhoz hasonlóan