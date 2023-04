Juhász Dániel;

2023-04-05 06:15:00

Teszteli a tanárokat a Pintér-féle belügy, több iskolában már készítik elő a rendszert

Mintegy 35-40 köznevelési intézmény bevonásával tesztelik a pedagógusok munkájának vizsgálatára kidolgozott új rendszert – tudta meg a Népszava. A bevezetésről még nem született döntés.

Több oktatási-nevelési intézményben megkezdődött az új pedagógus teljesítményértékelési rendszer tesztelésének előkészítése az intézményvezetők, pedagógusok bevonásával – értesült a Népszava. A „próbaüzem” elindulását a Belügyminisztérium (BM) is megerősítette, érdeklődésünkre azt írták: a tesztelés jelenlegi, előkészítő szakaszában a tárca folyamatosan gyűjti és elemzi a tapasztalatokat.

Még januárban lapunk számolt be először a BM által készített tervezetről, amely szerint a pedagógusoknak, intézményvezetőknek minden évben át kell majd esniük egy belső értékelési folyamaton. Ehhez tanévenként személyre szabott teljesítménycélokat is teljesíteniük kell, valamint több, a minisztérium által meghatározott kompetenciaterületen – egyebek mellett eredményesség, hatékonyság, terhelhetőség, szakmai minőség, munkafegyelem – is meg kell felelniük. A legjobb eredményeket elérő pedagógusok pluszjuttatást kaphatnak, azokat viszont, akik átlagon alul teljesítenek, például továbbképzésekre küldhetik.

Egy, a Népszavához korábban eljutott minisztériumi dokumentum szerint a tesztelés előkészítő szakasza két lépésből áll: először tájékoztatják a résztvevő intézmények vezetőit a feladatokról, bemutatják a koncepciót, felkészítik a pedagógusokat és a vezetőket a személyes teljesítménycélok megfogalmazására. A második lépésben pedig konkrét teljesítménycélok meghatározására kerül sor az intézményekben dolgozó pedagógusokkal közösen. Ilyen személyes cél lehet például diákok sikeres indítása országos tanulmányi versenyeken, fejlesztési tervek készítése, kulturális és más külső programok szervezése. A tanév végén pedig egy próbaértékelést is tartanak.

A korábbi tervek szerint már idén szeptembertől elkezdték volna az új rendszerben értékelni a pedagógusok munkáját, ez azonban később módosult, a legutóbb nyilvánossá vált javaslat szerint a bevezetésre a 2024/2025-ös tanévben kerülhet sor. Szerettük volna megtudni azt is, a mostani tesztelésbe mennyi intézményt vontak be, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ.

Ugyanakkor a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke úgy tudja, jelenleg 35-40 intézmény tanárai vesznek részt a rendszer kipróbálásában. Horváth Péter a Népszavának azt mondta, az új teljesítményértékelés terveit sok kritika érte, az NPK is tett javaslatokat a kormány számára. Jónak tartaná például, ha nem egy-egy pedagógus, hanem a tantestületek egészének a teljesítményét értékelnék, és ez alapján lehetne a többletdíjazásokat is szétosztani. Hozzátette:

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet azonban továbbra is azt gondolja, hogy a teljesítményértékeléssel kapcsolatos kormányzati tervek elhibázottak, szerinte a BM koncepciója nem jobb teljesítményre, hanem még több ingyenmunkára ösztönözné a pedagógusokat, hiszen az értékelés során pluszpont járna a túlórázásért, helyettesítések számáért, iskolán kívüli programok szervezéséért is. Lapunknak azt is elmondta, jövő hét szerdán lesz újabb egyeztetés a minisztériumban, ahol a mostani kipróbálási időszak tapasztalatairól is szeretnének többet megtudni.