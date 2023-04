Á. B.;

jogi vita;MTVA;Fortepan;állami média;

2023-04-05 10:45:00

Jogi eljárással fenyegeti a Fortepant egy közpénzekből gazdálkodó állami cég

A körülményekből arra lehet következtetni, hogy az MTVA-ról van szó.

Bírósággal fenyegette meg a Fortepan nevű fotóarchívumot működtető civil szervezetet egy magát megnevezni nem kívánó, közpénzekből gazdálkodó állami cég - derül ki a szervezet Facebook-bejegyzéséből.

Ugyan nem említik meg a konkrétumokat, de az évi több mint százmilliárd forintból gazdálkodó állami média szeretné megindítani a jogi eljárást. A választ annak a Tarr Péternek címezték, amely a Médiaszolgáltatás Támogató- és Vagyonkezelő Alap (MTVA) jogi és követeléskezelő irodáját vezeti.

Tamási Miklós alapító-főszerkesztő leveléből az derül ki, hogy ez a bizonyos szervezet olyan fotók eltávolítását követeli, amely az ő archívumukban is megtalálható. Ebben emlékeztet, hogy a Rádió és Televízió Újság fotóhagyatékát egy, a Magyar Rádiónál évtizedekig dolgozó szerkesztő mentette meg a kidobástól a Bródy Sándor utcai épületből. Mivel ezek a fotók nem találhatók meg az MTVA gyűjteményében, így azt is gondolhatjuk, hogy a szerkesztő egy leletmentést hajtott végre, amikor a fotókat megosztotta a Fortepanon keresztül, pl a Magyar Televízió mai munkatársaival, Önökkel is. Ha tételesen megnézzük a listájukon szereplő képeket, akkor pl Jeles András filmrendező, Vitray Tamás szerkesztő-műsorvezető és Kudlik Júlia riporter-műsorvezető fotóit szeretnék töröltetni a Fortepanról.

Tamási Miklós azt hangoztatta, tisztában vannak azzal, hogy jogi értelemben egyik fotó közléséhez sincs joguk - leszámítva azt a képet, amit egy lomtalanításon találtak meg. Végignézve a listán azonban úgy érzem, hogy a magyar vizuális történelem olyan dokumentumait szeretnék elérhetetlenné tenni, amiket fontos látni az olvasóknak, kutatóknak, újságíróknak. Az MTVA gyűjteményéből ezek a képek - ha fellelhetőek - csak korlátozásokkal és térítés ellenében közölhetőek. Megítélésem szerint minden fotó, ami az államszocializmus évtizedei alatt közpénzen készült, szabad és ingyenes felhasználással kell elérhető legyen. Akadályok és korlátozások helyett örüljünk annak, ha az utókor érdeklődik a XX. század eseményei, személyiségei, helyszínei iránt - jelentette ki Tamási Miklós.