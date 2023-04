Eltűnt 600 ezer font, letartóztatták a volt skót első miniszter férjét

Á. Z.;

letartóztatás;Skót Nemzeti Párt;Nicola Sturgeon;

2023-04-05 14:43:00

Peter Murrell húsz év után nemrég mondott le a Skót Nemzeti Párt pártigazgatói tisztségéről.

A párt pénzügyeit érintő nyomozásban szerdán letartóztatták Peter Murrellt, Nicola Sturgeon nemrég távozó skót első miniszter férjét, a kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) egykori pártigazgatóját – írja a The Guardian. A nyomozás tárgya az a 600 ezer font, amelyet az SNP a skót függetlenség ügyének a támogatására gyűjtött 2017-ben, de szűrén-szálán eltűnt, valamiért nem szerepel a párt könyvelésében. A gyanú szerint a pénzt félig-meddig elsikkasztották, a függetlenség ügyének előmozdítása helyett az SNP működését finanszírozták.

Szerdán razziát tartó rendőröket lehetett látni a Sturgeon-Murrell házaspár glasgow-i otthona és az SNP edinburghi székháza előtt is. Hivatalos bejelentések mindössze arról szóltak, hogy egy 58 éves férfit tartóztattak le. Azt a The Guardian és a BBC szivárogtatta ki, hogy a volt pártigazgatóról van szó.

