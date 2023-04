Gy. D.;

2023-04-05 13:01:00

Külföldre szökött és kitálalt Vlagyimir Putyinról az orosz Szövetségi Védelmi Szolgálat egykori századosa

Gleb Karakulov az egyik legmagasabb rangú orosz tiszt, aki külföldre menekült, és nyíltan beszélt az orosz elnök dolgairól, akit háborús bűnösnek nevezett. Elmondásából az rajzolódik ki, hogy a számos szóbeszéddel ellentétben Putyin nincs rossz egészségi állapotban, viszont súlyosan paranoiás, a koronavírus-járvány kezdete óta szinte teljesen elszigetelte magát és eltorzult a valóságérzékelése.

Külföldre szökött, és kitálalt Vlagyimir Putyin orosz elnökről Gleb Karakulov, az orosz Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSZO) egykori századosa, aki a korrupciós ügyeket és jogsértéseket vizsgáló és feltáró Dossier Center nevű civil szervezetnek adott (a Szabad Európa orosz nyelvű szolgálata által ismertetett) interjúban beszélt egyebek között Putyin Gelendzsikben található palotájáról, az elnök egészségi állapotáról.

Karakulov 2009-ben lépett be az FSZO-hoz, ahol az elnöki kommunikációért felelős részlegen dolgozott; az elnök és a miniszterelnök titkosított kommunikációjáért felelt (az üzleti utakon is). A tisztnek mindössze két éve volt hátra a nyugdíjazásig, ám az Ukrajna elleni orosz invázió tavaly februári kezdetét követően úgy döntött, hogy elhagyja a szolgálatot. Mint mondta, nem tudott volna nyugodt lelkiismerettel tovább dolgozni egy ilyen elnöknél, akit háborús bűnösnek tart. Állítása szerint a háború annyira megviselte érzelmileg, hogy három hónapig betegeskedett miatta, majd úgy döntött, új útlevelet csináltat, ezért nem hagyta el az országot. A részeleges mozgósítás szeptemberi bejelentésekor ráeszmélt arra, hogy felmondása esetén bevethető tartalékossá válik, és behívhatják. Úgy határozott, hogy a kazah fővárosban októberben esedékes üzleti út (amely csúcson Putyin is jelen volt) ideje alatt elhagyja Oroszországot.

Karakulovval együtt a kazah fővárosba érkezett felesége is gyerekükkel, ám ők egy másik szállodában szálltak meg. Az út utolsó napján, október 14-én a férfi azt mondta FSZO-s kollégáinak, hogy elmegy emléktárgyakat vásárolni, ám ehelyett családjával a repülőtérre ment, ahol egy Isztambulba tartó járatra szálltak fel. A gép egy óra késéssel, de végül felszállt. Karakulov állítása szerint kollégái elkezdték őt keresni, igaz, mint megjegyzi, „nem árasztották el üzenetekkel”. A férfi családja nem tudott arról, hogy elhagyja az országot, nem is tartja a kapcsolatot velük. Karakulovékhoz később kivonultak a hatóságok, a tiszt ellen pedig eljárást indítottak a mozgósítás ideje alatti dezertálás miatt.

Az FSZO egykori századosa elárulta, hogy Putyin nem használ se mobilt, se internetet, az információkat attól a nagyon kevés bizalmasától kapja, akik közvetlen kapcsolatban lehetnek vele.

Ellenben Putyin szokott TV-t nézni. Igaz, ha úton van, és éppen megszáll valahol, ott feltétlenül kell, hogy legyenek orosz televíziós csatornák (elsősorban a Rosszija TV-csatorna). Karakulov azonban hozzátette,

A koronavírustól legendásan félő Putyin a járvány kezdetét követően elszigetelte magát, és továbbra is tartja magát ehhez az elzárkózódáshoz, függetlenül attól, hogy a legtöbb korlátozást már az egész világon feloldották.

Az elnök olyannyira retteg a koronavírustól, hogy

A Putyin egészségi állapotára vonatkozó számos szóbeszéddel szemben Karakulov azt állítja, az orosz elnök valószínűleg jobb állapotban van sok vele egyidős emberhez képest, és minden évben orvosi vizsgálatoknak veti alá magát.

Karakulov elmondása szerint közvetve, de biztosan meg tudja erősíteni, hogy Putyin együtt él állítólagos szeretőjével, a korábbi sportoló Alina Kabajevával.

A Putyin egyik lányának tartott Jekatyerina Tyihonova a tiszt elmondása szerint a Szocsiban található rezidencián szokott pihenni akkor, amikor Putyin is ott tartózkodik, a nőt FSZO-tiszt őrzi. Feltehetőleg ugyanezt a sémát alkalmazzák a másik állítólagos lány, Marija Voroncova esetében is.

Karakulov a Szocsi rezidencia kommunikációjával foglalkozó egyik kollégájára hivatkozva megerősítette, hogy valóban van Gelendzsikben egy „Putyin-palota”, amelyről a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij által alapított Korrupcióellenes Alapítvány számolt be.

Az FSZO korábbi tisztje elmondta azt is, hogy az elnöknek van egy titkos különvonata, amely 2014-ben vagy 2015-ben kezdett el megjelenni a különleges kommunikációs szolgálat menetrendjében, 2021-től pedig egyre gyakrabban használták. „Úgy néz ki, mint egy átlagos vonat, teljesen úgy, mint az Oroszországi Vasutak többi vonatja, szürke színű, piros csíkkal” – részletezte.

Karakulov mesélt arról, hogy Putyinnak van egy tárgyalófülkéje, amelyet minden külföldi útjára el szoktak vinni. Ez egy 2,5 méter magas, négyzet alapú fülke, amelyben nyugodtan lehet beszélni annak félelme nélkül, hogy a külföldi hírszerzés lehallgatná vagy lenyomozná a beszélgetést.

A tiszt elmondta azt is, hogy míg korábban nem helyeztek el felszerelést óvóhelyeken, addig egy kazahsztáni utazás (amelynek pontos időpontját nem említette) során már egy telefont is elhelyeztek az óvóhelyen.

Karakulov beszélt arról is, hogy az összes iroda ugyanúgy néz ki Putyin rezidenciáján, így szinte lehetetlen pontosan tudni, hogy éppen melyikben tartózkodik.