Batka Zoltán;

tiltakozó akció;Hadházy Ákos;kordonbontás;

2023-04-05 19:42:00

Hadházy Ákos: Addig nem hagyjuk abba, amíg meg nem valósulnak a követeléseink

A képviselői jog eddiginél súlyosabb megsértéséről beszélt Hadházy Ákos azután, hogy szerdán – momentumosokkal – ismét akcióba lendültek Orbán hivatalánál.

„Addig nem hagyjuk abba, amíg meg nem valósulnak a követeléseink” – mondta lapunknak Hadházy Ákos független képviselő azok után, hogy a Momentum tagjaival harmadik alkalommal is felvonult a Várba és lebontotta a Karmelita bejáratához vezető utcát évek óta lezáró kordont. Ami – mint Hadházy fogalmazott – a hazugság és a cinizmus jelképe.

Az Orbán Viktor rezidenciája előtti Színház utcát két éve azzal az ürüggyel zárták le, hogy a szomszédságban építkezés zajlik. „Olyan tégla nincs, amelyik az újságírókra veszélyes, míg a politikusokra nem” – mondta a képviselő utalva arra, hogy a balesetveszélyre hivatkozva lezárt „építési területen” a kormánypolitikusok szabadon járnak-kelnek. Hadházy Ákos szerint a kordon egyetlen praktikus célja, hogy az újságírók ott se kérdezhessék a kormánytagokat.

A szerda reggeli akció ezúttal is váratlanul érte a kabinetet, így a kormányülésre érkező Orbán Viktor is a szomszédos Sándor Palotába parkolt be és onnan sétált át az ülésre, de több más kormánytag – Varga Judit és Gulyás Gergely is - kénytelen volt kerülő úton érkezni. A demonstrálók ezúttal is a Karmelita bejárata elé hordták a lebontott kordonokat, és „Különleges jogrend=fideszes jogrend”, illetve „Fideszes jogrendben nincs jogbiztonság” feliratokat és a különleges jogrend megszüntetését, továbbá az Országgyűlés ellenőrző funkciójának helyreállítását követelő molinót helyeztek el rajta. Az eddigi két kordonbontástól eltérően ezúttal atrocitás is történt: miután Hadházy Ákos és a Momentumosok lebontották a kordont, a rendőrök tíz óra körül visszaépítették azt. Hadházy ezt megpróbálta megakadályozni, ám a rendőrök végül lefogták, és dulakodás közben földre vitték a képviselőt, akinek megsérült az arca.

– mondta lapunknak Hadházy. Akkor ugyanis biztonsági őrök jártak el velük szembe törvénytelenül, most viszont rendőrök. A képviselő szerint a mentelmi jog lényege pont az, hogy a hatalom a rendőrséget ne használhassa arra, hogy egy képviselőt gátoljon a munkájában. Ráadásul a rendőrök csak akkor használhatnak kényszerintézkedést országgyűlési képviselővel szemben, ha tetten érik bűncselekmény elkövetésében, ám szabálysértésnél nem nyúlhatnának hozzá. Az eddig két esetben is szabálysértés – gyülekezési jog megsértése – indokával indítottak eljárást vele szemben, és a rendőrök most is felvették Hadházy és képviselőtársai adatait.

– mondta a Népszavának Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. Szerinte önmagában egyetlen kordonbontásnak nem sok értelme lett volna: a kormányzat láthatóan azonnal, automatikusan visszaépíti a kordont, a történetet pedig hamar elfelejti a nyilvánosság. Ha azonban a demonstrálók hosszú időn át újabb és újabb ilyen akciót hajtanak végre, akár eredményt is kicsikarhatnak a kormányzatból, ha más nem azt, hogy akár csak öt méterrel odébb teszik a kordont. Ha így történik, akkor volt értelme az akciónak, ha viszont menet közben kifullad ez a tiltakozás akkor nem – tette hozzá.