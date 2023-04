P. L.;

2023-04-06 09:15:00

Czine Ágnes alkotmánybíró két végrehajtó gyereke bizalmas kapcsolatban állt Schadl Györggyel, ennek ellenére tanúként sem idézték be őket

A letartóztatott MBVK-elnök magával az alkotmánybíróval is találkozott a NER kedvenc éttermében, a Felixben.

A nyomozás anyagai szerint bizalmas kapcsolatban állt Schadl Györggyel és feleségével Czine Ágnes alkotmánybíró két, végrehajtóként dolgozó gyereke, ám annak ellenére, hogy le is hallgatták őket, Fiedler Laurát és Fiedler Bálintot még csak tanúként sem idézték be a bíróságra - derül ki a 24.hu cikkéből.

Az már korábban ismert volt, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke 2021 szeptemberében, két hónappal a letartóztatása előtt találkozott Czine Ágnessel a NER-elit egyik kedvenc éttermének számító Felixben, a Várkert Bazárnál. Most viszont kiderült, hogy másfél hónappal a letartóztatása után az ügyészség indítványára a bíróság az alkotmánybíró végrehajtóként dolgozó gyerekeinek lehallgatását is engedélyezte. Az indítvány szerint erre azért volt szükség, mert a nyomozás kiderítette, hogy a rövid ideje végrehajtónak kinevezett Fiedler-testvérek bizalmas viszonyt tartanak fenn Schadl Györggyel és feleségével. Fiedler Bálint esetében felmerült, hogy közreműködött a későbbi harmadrendű vádlott, R. R. és társainak jogtalan előnyhöz jutásában, amikor egy nagy értékű felszámolási ügy rendezésében segédkezett, és több, Schadlt érintő üzleti tárgyaláson is jelen volt. Erről A. T. ötödrendű vádlott tett vallomást. Fiedler Laura esetében pedig az merült fel, hogy „konspirált körülmények közt” találkozhatott a szintén vád alá helyezett Schadl-Baranyai Helgával, miután férje ellen megindult az eljárás.

A nyomozók Fiedler Bálintnak a 2020-ban alapított, Zalaegerszegen, majd Szolnokon működő végrehajtói irodájának adatait is lekérték a cégadatbázisból, a később megvádolt végrehajtókhoz hasonlóan. A három hónapon át tartó lehallgatásának jegyzőkönyvei azonban nem szerepelnek a lap által megismert iratokban, és arról sincs információ, hogy akár csak tanúként meghallgatták volna. Pedig úgy tudni, Schadl rendszeresen találkozott vele, már akkor is, amikor még ki sem nevezték végrehajtónak.

A 2018-ban végrehajtónak kinevezett Fiedler Lauráról azt lehet még tudni, hogy kapcsolatba került Völner Pál akkori igazságügyi államtitkár fiának cégével, amelytől végrehajtói irodája a korábbi székhelyéül szolgáló ingatlant bérelte. Ugyanebben az ingatlanban volt Völner Pál képviselői irodája is. A Fiedler testvérek és Czine Ágnes ügyvédje ezt korábban azzal indokolta a lapnak, hogy „az esztergomi szűk ingatlanpiacon ezt találta alkalmasnak irodája kialakítására”, de állítása szerint érdeke nem fűződött hozzá.

Ugyanakkor a család mindhárom említett tagja erősen titkolózik: a lap mindhármukat megkereste, de egyikük sem adott érdemi választ a kérdéseikre.