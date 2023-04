MTI-Népszava;

Európai Unió;NATO;Ukrajna;Svédország;Finnország;Menczer Tamás;

2023-04-06 07:41:00

Menczer Tamás: Finn barátainknak a tisztesség dolgában még van mit tanulni

Az államtitkár arról is beszélt, hogy Magyarország nem fogja Ukrajna integrációját támogatni sem az EU, sem a NATO felé addig, amíg a magyar nemzeti közösség korábban meglévő és elvett jogait vissza nem adják.

Magyarország nem fogja Ukrajna integrációját támogatni sem az Európai Unió, sem a NATO felé addig, amíg a magyar nemzeti közösség korábban meglévő és elvett jogait vissza nem adják - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Menczer Tamás állítása szerint azért blokkolják Ukrajna EU-s és NATO integrációját, mert 2015 óta folyamatosan elvették a magyar nemzeti közösség már meglévő, szerzett jogait. Az oktatás, kultúra, a sajtó és az élet egyéb területein nem lehet úgy használni a magyar nyelvet, mint korábban - húzta alá. A magyar álláspont változatlan, az integrációs folyamatnál akár az EU, akár a NATO tekintetében egyhangú álláspontra van szükség. Magyarország nem fogja Ukrajna integrációját támogatni sem az unió, sem a NATO felé addig, amíg a magyar nemzeti közösség korábban meglévő és elvett jogait, vissza nem adják - jelentette ki.

Szólt arról is, hogy a legfontosabb annak elkerülése, hogy Oroszország - amely egy atomhatalom - és a világ legerősebb katonai szövetsége, a NATO között konfliktus alakuljon ki. Ez ugyanis egyenlő a harmadik világháborúval, amit mindenképpen és mindenáron el kell kerülni - hangsúlyozta, hozzátéve, egy harmadik világháború és nukleáris eszkaláció esetén nem csak vesztesek lesznek, hanem mindannyian el is pusztulunk. Megerősítette, hogy Magyarország a határidő előtt egy évvel eléri a honvédségi ráfordításokat tekintve a NATO által előírt 2 százalékos GDP-arányt. Ezen belül pedig a fejlesztések aránya a 20 százalékos szintet már korábban elérte. Ez csak kilenc NATO tagállamra igaz , ami mutatja, hogy Magyarország mennyire megbízható katonai szövetséges - vélekedett.

Az államtitkárt kérdezték arról, hogy Finnország is csatlakozott az Európai Unió bíróságán az Orbán-kormány által gyermekvédelminek tartott törvény miatt indított eljáráshoz, az Európai Bizottság oldalán. Menczer Tamás erről azt mondta, Finnország és Svédország kapcsán is az a magyar álláspont, hogy a kölcsönös tisztelet talaján állva szeretnénk folytatni a kétoldalú kapcsolatok építését és ez alapvető feltétele a magyar támogatásnak a NATO-csatlakozás során. A finneket támogatta Magyarország és már csatlakoztak is a katonai szövetséghez. Az, hogy ezután csatlakoztak a Magyarország elleni perhez, szerinte azt mutatja, hogy

Az államtitkár megjegyezte, mindez feltehetően nem független attól, hogy a finn kormánypártok elveszítették a választásokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar gyermekeket „meg fogják védeni”, teljesen mindegy hányan csatlakoznak a perhez.

A svédekkel összefüggésben továbbra is vita zajlik - jelezte, hozzátéve, tőlük még várnának néhány megnyugtató mondatot és gesztust a jövőben arról, hogy a szövetségi rendszeren belül a kölcsönös tisztelet talaján állva szeretnének velünk együttműködni.

Az államtitkár Kína szerepéről és az esetleges blokkosodásról azt mondta, Magyarország a békét támogatja és Kínának van béketerve, ami mindenképpen figyelemre és támogatásra méltó. Gazdasági szempontból pedig szerinte mindenképpen fontos a blokkosodás elkerülése, például azért is, mert a nyugati autógyáraknak keleti akkumulátorokra van szükségük. Magyarország vonatkozásában pedig fontos, hogy tavaly az ide érkező beruházások 48 százaléka volt keleti és 42 százaléka nyugati - mutatott rá Menczer Tamás.