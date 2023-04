Á. B.;

Miskolc;lövöldözés;öngyilkosság;

2023-04-06 17:18:00

Felakasztotta magát a miskolci fiú, aki lövöldözést tervezett egy általános iskolában

Azonban a személyzet időben észrevette, így kórházba került.

Megpróbált végezni magával az a fiatal, akit a napokban fogtak el, mivel egy iskolai lövöldözésre készült - írja a Blikk.

A 17 éves fiút egy nevelőintézetben tartják fogva, itt lepedőket font össze, majd a radiátorhoz kötve felakasztotta magát. Azonban szerencsére terve nem sikerült, ugyanis a felügyelő időben észlelte a történteket, így levágták a kötélről, és kórházba szállították.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a gyanú szerint különféle chatfórumokon osztotta meg tervét a miskolci fiatal, miszerint fegyverrel ront be egy általános iskolába, ahol majd többekkel végez. Megtervezte, hogy ha betölti a 18-at, fegyvert fog vásárolni, az ehhez szükséges engedélyeztetési eljárással pedig teljesen tisztában volt. Tervbe vette azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Mindehhez az ihletet az Egyesült Államokban történt lövöldözésekből meríthette, ugyanis rendszeresen keresett fel olyan weblapokat, amik a közelmúlt ilyen eseteiről számoltak be. Amint a magyar hatóságokhoz beérkezett a jelzés, egy nappal később a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai egy miskolci panellakásban elfogták. Emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás.

Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot.