MTI-Népszava;

Magyarország;gabona;

2023-04-07 09:24:00

Túl enyhe volt a tél, gombafertőzés pusztíthatja a búzát és az árpát

Egyes gombabetegségek, a gabonalisztharmat és a szeptóriás levélfoltosság kórokozói az elmúlt tél enyhe időjárása miatt sértetlenek maradtak, így tavasszal problémát jelenthetnek a búza- és árpaállományokban – szemlézi az MTI az Agrofórum március 31-i cikkét.

A mezőgazdasági portál írása szerint a korai növényvédelmi kezelés sok területen már megtörtént, ahol eddig elmaradt volna, a felmelegedés megindulásakor ott is érdemes lesz elvégezni, mert a kalászos gabonákban elterjedtek a gombabetegségek.

Az egyik, szinte minden évben megjelenő gombabetegség a lisztharmat, amely az árpa- és a búzaállományokban rendszeresen előfordul. A jelenlegi helyzetet az teszi súlyossá, hogy az enyhe időjárás miatt már ősszel rendkívül erős fertőzés alakult ki, ami hosszú évek óta nem okozott ilyen tömeges mértékű megbetegedést. A fertőzés következtében a gabonanövények alsó levelei sárgulnak, pusztulnak és rövidesen barnulni fognak, illetve kiszáradnak - tájékoztat a portál.

A kisebb esők mellett az erősebb éjszakai és hajnali harmatképződés is elegendő lehet a járvány kialakulásához.

A másik problémát okozó növénybetegség, az őszi búzát betegítő szeptóriás levélfoltosság ritkábban jelent komolyabb veszélyt. A járvány lehetőségét azonban nem lehet kizárni, mert a fertőzés első tünetei már január közepén jelentkeztek a leveleken: tömeges levélszáradás, az alsó levelek elvesztése és a fertőzött leveleken apró, fekete pontok megjelenése.

A kórokozó számára a 15-20 Celsius fok közötti hőmérséklet a kedvező, az időjárási előrejelzések szerint a következő hetekben várhatóan ilyen tartományban alakulnak majd a napi maximumértékek, ami nedves környezettel kombinálva segíti a fertőzés terjedését.

Az Agrofúrum április 5-én arról is írt, hogy a hidegre forduló időjárás – éjszakánként pedig többször is fagyott – nem kedvez a gyümölcstermő növényeknek, amelyek többsége virágzik vagy virágzás előtt áll, nem beszélve arról, hogy meg is betegedhetnek. Ami az utóbbit illeti, a mezőgazdasági portál a őszibarack tafrinás levélfodrosodását és a szilva bábaszilvásodását, az alma és a körte varasodását, továbbá a levélpirosító levéltetű, a körtelevélbolha imágók és a bundásbogarak megjelenését említi meg.