R. Hahn Veronika (London);

koronázás;III. Károly;meghívó;Kamilla hercegnő;

2023-04-08 18:07:00

Kkirályné lesz a gonosz mostohából, a britek elfogadják Kamillát

A koronázási meghívó nyilvánosságra kerülésével befejeződött az egykori csábítónak kikiáltott Camilla Parker-Bowles hivatalos elfogadása.

Megkezdődött a visszaszámlálás az elmúlt hetven év legnagyobb jelentőségű királyi eseményére, III. Károly május 6-i megkoronázására. A kétezer meghívót a Buckingham-palota közlése szerint nemsokára postázni fogják, azt, hogyan néz ki, már nyilvánosságra hozták.

Az elegáns, nagy műgonddal megtervezett képeslapból vált a brit társadalom számára első ízben egyértelművé, hogy Károly hivatalosan királynévé "nevezte ki" feleségét, aki II. Erzsébet platina-jubileumi döntésének megfelelően 2022. februárja óta Queen Consortként, királyi hitvesként volt ismert.

Az alattvalók érthetően meglepődtek a szimbolikus jelentőségű változás hallatán, amit egy a Buckingham-palotától származó forrás a The Timesnak úgy magyarázott: – Indokolt volt III. Károly uralkodásának első hónapjaiban Őfelségét királyi hitvesként emlegetni, hogy megkülönböztessék II. Erzsébettől. A koronázás megfelelő pillanat arra, hogy hivatalos minőségében a Kamilla királyné megszólítást kezdje el használni. Minden korábbi királyi hitvest királynének neveztek, a megfelelő keresztnévvel ellátva. Hugo Vickers, a monarchiára szakosodott történészek egyik legelismertebbike szerint a királyi hitves cím erőltetett, nem igazán működő elnevezés.

Óriási eredmény, kimagasló pr-győzelem ez az udvar részéről, hiszen az egykori Camilla Parker-Bowles az akkori walesi hercegi pár válása, de különösen Diana halála után első számú közellenségnek számított, aki a tragédia után hónapokra láthatatlanná is vált. Károllyal való 2005-ös házasságkötése óta lassan, óvatosan alakította ki udvari életét, testhez álló szerepeket vállalt, kifejezve az olvasás, a kultúra, az állatok védelme iránti érdeklődését. Kamilla méltósággal csinálta végig a királynő halálát követő gyászhetet, minden kétkedést eloszlatva afelől, hogy nélkülözhetetlen társa az érzékeny, időnként lobbanékony természetű királynak.

Érdekes olvasmány volt az elmúlt napokban a koronázáson kitüntetett funkciót betöltő apródok listája. Károly és Kamilla unokái, szoros rokonai, illetve barátok unokái is aktívan részt vesznek majd a ceremóniában. A korábbi szokásokat felülírva a még csak 9 éves György herceg, Károly legidősebb unokája is munkálkodhat a királyi pár körül, de reflektorfénybe kerülnek Kamilla lánya, Laura ikerfiai, a 13 éves Gus és Louis Lopes is. György közimádatot élvező testvérei, a 7 éves Sarolta és az 5 éves Lajos a másfél órára tervezett koronázási ceremóniát követő felvonulásban jelennek meg.

Egyelőre nem tudni, kapott-e meghívást a sussexi hercegi pár (Meghan és Harry) gyermekei, a négyéves Archie és a kétéves Lilibet, mint ahogy az sem, megadja- e a tiszteletet Harry herceg az édesapjának élete legnagyobb napján. Ennek állítólagos oka, hogy Harry és Meghan aggódik a saját maguk biztonságáért az Egyesült Királyságban, különösen mióta III. Károly közölte velük, nem tarthatnak tovább igényt windsori fészkükre, Frogmore Cottage-ra.