2023-04-07 12:57:00

Húsvét van, elő a szánkókkal, mert havazik!

Április? Kit érdekel? – ásított Tél tábornok, aztán nyújtózott még egyet.

Karácsonyól még nyilvánvalóan nem tudunk nyilatkozni, 2023-ban a húsvét azonban már biztosan fehér lesz, az Időkép nemrég írta, hogy havazik, Zemplén és az északkeleti országrész vezet, de a Bükk és a Mátra kezdi behozni. Bánkúton – áll a portál cikkében – lehet szánkózni és síelni, a mátraszentistváni telepen csak azért nem, mert be van zárva, a március 18-19-i hétvégén ugyanis hivatalosan véget ért a nem túl jó szezon, amely alatt az enyhe időben sokan inkább amúgy is csak kirándulni indultak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelési oldala szerint Kékestetőn a legvastagabb a hóréteg, 10 centiméteres, most is gyengén havazik. Esett a hó Debrecenben is, fehérbe borítva a református nagytemplomot.

Az OMSZ pénteki figyelmeztető előrejelzése szerint napközben fokozatosan gyengül, illetve esőbe, havas esőbe vált a hó, így az éjszaka kialakult hótakaró erőteljesebben olvadni fog. Az esti órákban először a Dunántúl északi felére érkezhet a következő hullámban csapadék, időszakosan havazásba is válthat. Átmenetileg vékony, olvadozó hóréteg kialakulhat.

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet a keleti területeken 3-5, míg nyugat, délnyugat felé haladva 6-12 fok között alakul - írta előző nap a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint szombaton nagyrészt borult lesz az ég, több helyen előfordulhat eső, záporeső, főleg a nap első felében, elsősorban az északkeleti harmadban és a hegyekben havas eső, havazás is előfordulhat. Csak helyenként élénkül meg az északkeleti szél. Hajnalban általában mínusz 3 és plusz 4, délután 5-11 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, csak elszórtan alakulhat ki zápor. Az északi szél a Dunántúlon megélénkül. Hajnalra mínusz 2 és plusz 4 fok közé hűl le, délután 9-14 fok közé melegszik fel a levegő.

Hétfőn felhőátvonulásokra kell számítani, általában többórás napsütéssel, de helyenként még előfordulhat zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A minimumhőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5, a maximum 12-17 fok között alakul.